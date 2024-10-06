Erdek Limanı'nda Gönüllü Temizlik Faaliyeti

Erdek'te Sualtı Temizliği Etkinliği

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki limanda, gönüllüler tarafından düzenlenen sualtı temizlik etkinliği gerçekleştirildi. Bu anlamlı çalışmaya, Erdek Belediyesi'nin desteği ile Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sualtı Topluluğu ve Sualtı Temizlik ve Bilinçlendirme Hareketi Derneği katkı sağladı.

Temizlik Kampından Elde Edilenler

4 Ekim tarihinde başlayan "Sualtı Temizlik Kampı" çerçevesinde, dalgıçlar tarafından denizden pek çok atık çıkarıldı. Çöp konteyneri, su deposu, araç lastikleri, plastik ve kamp sandalyeleri, mutfak eşyaları, radyo, cep telefonu, oyuncaklar gibi 1000'in üzerinde cisim denizden alındı. Çıkarılan bu nesneler, sayılarak limanda sergilendi.

Denizlerin Geleceği İçin Uyarılar

Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, 2021 yılında yaşanan müsilajın sebeplerinden birinin insanlar tarafından denizde yapılan tahribatlar olduğunu belirtti. Başkan Karışık, daha temiz bir Erdek bırakmak için denizlerin kirletilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Sualtı Temizliği ve Bilinçlendirme

Sualtı Temizlik ve Bilinçlendirme Hareketi Derneği'nin yetkilisi Hakan Tiryaki, 36 gönüllüyle birlikte toplamda 80 dalış gerçekleştirdiklerini ifade etti. Erdek Limanı'ndaki birçok pina türünün korunması gerektiğine dikkat çeken Tiryaki, "Bu dalış yaptığımız her yerde karşılaştığımız bir manzara ama Erdek Limanı'nda çok sayıda pina bulunmasının ve bu pinaların tehlikede olmasının bizi buraya çektiğini" dile getirdi.

ODTÜ Sualtı Topluluğu üyesi ve endüstriyel tasarım öğrencisi Atahan Önaçan da denizlerin durumunun iç açıcı olmadığını ve insanlarda acilen bir bilinçlenme yaşanması gerektiğini vurguladı.

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki liman bölgesinde gönüllüler tarafından dip temizliği gerçekleştirildi. Liman bölgesindeki etkinlikte denizden çöp konteyneri, su deposu, araç lastikleri ve jantları, plastik sandalye, kamp sandalyesi, şişe, mutfak gereçleri, radyo, cep telefonu, oyuncak ve giysi ile ayakkabılar çıkarıldı. Çıkarılan nesneler, sayımları yapılarak limanda sergilendi.

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki liman bölgesinde gönüllüler tarafından dip temizliği gerçekleştirildi. Liman bölgesindeki etkinlikte denizden çöp konteyneri, su deposu, araç lastikleri ve jantları, plastik sandalye, kamp sandalyesi, şişe, mutfak gereçleri, radyo, cep telefonu, oyuncak ve giysi ile ayakkabılar çıkarıldı. Çıkarılan nesneler, sayımları yapılarak limanda sergilendi.

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki liman bölgesinde gönüllüler tarafından dip temizliği gerçekleştirildi. Liman bölgesindeki etkinlikte denizden çöp konteyneri, su deposu, araç lastikleri ve jantları, plastik sandalye, kamp sandalyesi, şişe, mutfak gereçleri, radyo, cep telefonu, oyuncak ve giysi ile ayakkabılar çıkarıldı. Çıkarılan nesneler, sayımları yapılarak limanda sergilendi.

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki liman bölgesinde gönüllüler tarafından dip temizliği gerçekleştirildi. Liman bölgesindeki etkinlikte denizden çöp konteyneri, su deposu, araç lastikleri ve jantları, plastik sandalye, kamp sandalyesi, şişe, mutfak gereçleri, radyo, cep telefonu, oyuncak ve giysi ile ayakkabılar çıkarıldı. Çıkarılan nesneler, sayımları yapılarak limanda sergilendi.

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki liman bölgesinde gönüllüler tarafından dip temizliği gerçekleştirildi. Liman bölgesindeki etkinlikte denizden çöp konteyneri, su deposu, araç lastikleri ve jantları, plastik sandalye, kamp sandalyesi, şişe, mutfak gereçleri, radyo, cep telefonu, oyuncak ve giysi ile ayakkabılar çıkarıldı. Çıkarılan nesneler, sayımları yapılarak limanda sergilendi.

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki liman bölgesinde gönüllüler tarafından dip temizliği gerçekleştirildi. Liman bölgesindeki etkinlikte denizden çöp konteyneri, su deposu, araç lastikleri ve jantları, plastik sandalye, kamp sandalyesi, şişe, mutfak gereçleri, radyo, cep telefonu, oyuncak ve giysi ile ayakkabılar çıkarıldı. Çıkarılan nesneler, sayımları yapılarak limanda sergilendi.

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki liman bölgesinde gönüllüler tarafından dip temizliği gerçekleştirildi. Liman bölgesindeki etkinlikte denizden çöp konteyneri, su deposu, araç lastikleri ve jantları, plastik sandalye, kamp sandalyesi, şişe, mutfak gereçleri, radyo, cep telefonu, oyuncak ve giysi ile ayakkabılar çıkarıldı. Çıkarılan nesneler, sayımları yapılarak limanda sergilendi.

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki liman bölgesinde gönüllüler tarafından dip temizliği gerçekleştirildi. Liman bölgesindeki etkinlikte denizden çöp konteyneri, su deposu, araç lastikleri ve jantları, plastik sandalye, kamp sandalyesi, şişe, mutfak gereçleri, radyo, cep telefonu, oyuncak ve giysi ile ayakkabılar çıkarıldı. Çıkarılan nesneler, sayımları yapılarak limanda sergilendi.