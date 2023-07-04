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Erdek Tatlısu Kavşağında Meydana Gelen Trafik Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Erdek Tatlısu Kavşağında Meydana Gelen Trafik Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Tatlısu kavşağında meydana gelen trafik kazasında Hasan Üzüm hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer kişiler ise hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

Kaza Detayları

Alınan bilgiye göre, Hasan Üzüm (68) idaresindeki 10 AKB 24 plakasına sahip otomobil Tatlısu kavşağında domuz geçidi mevkiinde Semra Yamaner (69) idaresindeki 10 PL 846 plakasına sahip araç ile çarpıştı. Kazada sürücüler ve Semra Yamaner'in arasında olan Feride Pekel (71) yaralandı.

Kurtarılamayan Yaralı

Kaza yerine gelmiş olan 112 Acil Sağlık Ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hasan Üzüm yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Trafik Akışı Açıldı

Yol üzerinde kazadan dolayı bir saat kadar kapanan yol araçların kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.

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