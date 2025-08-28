DOLAR
Erdek'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Erdek ilçesi Narlı Mahallesi'nde çıkan orman yangını, itfaiye, uçak ve helikopter müdahalesiyle yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 14:45
Balıkesir'in Erdek ilçesi Narlı Mahallesi Beyaz Evler mevkisinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle yayılma gösterdi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Müdahale

Müdahale çalışmalarına çok sayıda itfaiye ekibi, belediyeye ait tankerler, iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter katıldı. Bölge halkı da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Etkilenen Güzergah ve Güncel Durum

Yangının Narlı-Ocaklar kara yoluna yaklaşması nedeniyle yol kısa süreliğine ulaşıma kapatıldı, daha sonra yeniden açıldı. Yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

