Erdek'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Erdek ilçesi Narlı Mahallesi Beyaz Evler mevkisinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle yayılma gösterdi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Müdahale

Müdahale çalışmalarına çok sayıda itfaiye ekibi, belediyeye ait tankerler, iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter katıldı. Bölge halkı da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Etkilenen Güzergah ve Güncel Durum

Yangının Narlı-Ocaklar kara yoluna yaklaşması nedeniyle yol kısa süreliğine ulaşıma kapatıldı, daha sonra yeniden açıldı. Yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

