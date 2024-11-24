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Erdem Yayınları, 41. Yılını İstanbul'da Büyük Coşkuyla Kutladı!

Erdem Yayınları, 41. yayın yılını İstanbul'da gerçekleştirdiği etkinlikle kutladı. Katılımcılar, yayınevinin katkılarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 10:13
Erdem Yayınları, 41. Yılını İstanbul'da Büyük Coşkuyla Kutladı!

Erdem Yayınları 41. Yılını Kutlıyor

Çocuk yayıncılığı alanında önemli bir yere sahip olan Erdem Yayınları, 41. yayın yılını İstanbul'da düzenlediği özel bir etkinlikle kutladı. Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen programda, yayınevinin geçmişten günümüze yolculuğu ve katkıda bulunan çalışanlar onurlandırıldı.

Ebubekir Erdem'den Anlamlı Açıklamalar

Erdem Yayınları'nın kurucusu Ebubekir Erdem, düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada çocuklara milli ve manevi değerler kazandırmanın önemine vurgu yaptı.

AK Parti Kayseri Milletvekili ve yazar Ayşe Böhürler, Erdem Yayınları'nın çocukların gelişimine olan katkısını değerlendirerek, "Erdem Yayınları sayesinde çocuklarımıza kendi değerlerimizi taşıyan kitaplar okutma fırsatı bulduk" dedi.

Nurettin Topçu'nun Etkisi ve Gelecek Vizyonu

Böhürler ayrıca, Nurettin Topçu'nun Erdem’in hayatındaki önemli etkisini dile getirirken, "Ruh cephesinin maden işçileri" tabiriyle Erdem Yayınları'nı tanımladı.

Ebubekir Erdem ise, geçmişten geleceğe uzanan yolculuğunda Erdem Yayınları'nın vazgeçilmez bir parça olduğuna dikkat çekti. "41 yıl önce dikilen fidanın bugün kocaman bir çınar olduğunu görmenin gururu içindeyiz" diyen Erdem, birçok değişimin yaşandığı bu süreçte okurlarına minnettar olduğunu belirtti.

Yeni Projeler ve Hedefler

Etkinlikte, Erdem Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Dr. Melike Günyüz, yayıncılık alanında önemli projelere imza atacaklarını ifade ederek, yeni kurulan Çocuk ve Gençlik Kültürü Derneği (ÇOKGENÇ)'nden bahsetti.

Etkinlik, 1983'te yayımlanan ilk kitaptan itibaren yayınevinin serüveninin anlatıldığı film gösterimi ve özel bir sergi ile devam etti. Etkinlik, AK Parti İstanbul milletvekilleri ve Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu’nun plaket takdimi ile sona erdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Çocuk yayıncılığı alanında faaliyet gösteren Erdem Yayınları 41. yayın yılı, Rami Kütüphanesi'nde...

Çocuk yayıncılığı alanında faaliyet gösteren Erdem Yayınları 41. yayın yılı, Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinlikle kutlandı. Erdem Yayınları'nın kurucusu Ebubekir Erdem, etkinlikte konuşma yaptı.

Çocuk yayıncılığı alanında faaliyet gösteren Erdem Yayınları 41. yayın yılı, Rami Kütüphanesi'nde...

Çocuk yayıncılığı alanında faaliyet gösteren Erdem Yayınları 41. yayın yılı, Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinlikle kutlandı. Erdem Yayınları'nın kurucusu Ebubekir Erdem, etkinlikte konuşma yaptı.

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