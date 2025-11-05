Erdemir Sivas-Alacahan'da 424 bin ons mümkün altın kaynağı tespit etti

Erdemir Sivas-Alacahan'da 424 bin ons mümkün altın kaynağı açıkladı

Türkiye’nin önde gelen entegre çelik üreticilerinden Erdemir, madencilik alanındaki büyüme stratejisi kapsamında önemli bir keşif duyurdu. Şirketin bağlı ortaklığı Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Ermaden) tarafından Sivas, Kangal ilçesi Alacahan Köyü mevkiinde yürütülen arama faaliyetleri sonucunda, 14,9 milyon ton cevherde ortalama 0,89 g/t altın tenörüyle 424 bin ons mümkün altın kaynağı tespit edildi.

Resmi açıklama ve standart uyumu

Erdemir’in Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamada, raporlamanın Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) ve Australasian Joint Ore Reserves Committee (JORC) standartlarına uygun olarak hazırlandığı belirtildi. Tespit edilen miktar, "Mümkün Kaynak" sınıflandırması ile raporlandı.

Yönetimden değerlendirme

OYAK Genel Müdürü ve Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş konuya ilişkin şunları söyledi: "Çelik sektöründeki gücümüzü madencilik alanında da stratejik bir büyüme hamlesine dönüştürmüş durumdayız. Ülkemizin yer altı zenginliklerini sürdürülebilir bir yaklaşımla ekonomiye kazandırmak bu stratejimizin en önemli parçasını oluşturuyor. Ermaden, Sivas-Alacahan sahasında yürüttüğü titiz ve aralıksız sondaj çalışmaları neticesinde, 424 bin ons gibi çok kıymetli mümkün kaynağını ortaya çıkardı. Bu keşfi, doğru strateji ve kararlı çalışmalarımızın ilk ve önemli bir meyvesi olarak görüyoruz. Aynı bölgede yeni kaynak arama faaliyetlerimize devam ederken, bu yerli kaynağı katma değere dönüştürerek hem sanayimizin geleceğini güçlendirmeyi hem de ülke ekonomisine uzun vadeli katkı sağlamayı hedefliyoruz. Mevcut 5 bin 804 hektarın şimdilik 45 hektarlık alanında yaptığımız çalışma sonucunda, JORC ve UMREK standartlarına uygun 424 bin ons mümkün kaynak tespit ederek hedefimize doğru ilk adımımızı atmış olduk. Önümüzdeki yıl 2. çeyrek sonuna kadar söz konusu bölgede dolgu sondajlarımızı hızlıca bitirip, mümkün kaynağımızı ölçümlenmiş rezerv haline getirmeyi hedefliyoruz. Rezerv raporumuz ile ekonomik işletilebilir değerimizi ortaya çıkarmamız çok önemli. Eş zamanlı olarak sahamızın toplam potansiyelini artırmak için 45 hektar dışında kalan alanda da arama ve kaynak tespiti sondajlarımıza devam edeceğiz."

Sondaj, analiz ve gelecek adımlar

Ermaden'in Alacahan sahasında yürüttüğü çalışmalar, toplam 5 bin 804 hektarlık ruhsat alanı içinde şu ana kadar 45 hektarlık alanda gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında 360 adet karotlu sondajla toplam 96 bin 649 metre delme işlemi tamamlandı ve 96 bin 533 adet ateş analizi sonucu elde edildi. Analizler, uluslararası geçerliliğe sahip Bureau Veritas Ankara Laboratuvarı tarafından yürütüldü.

Ermaden, mevcut modelleme alanında dolgu sondajlarına devam ederken, sahada henüz sondaj yapılmamış potansiyel bölgelerde yeni arama faaliyeti planlıyor. Dolgu sondajları ve kaynak artırımı çalışmalarının ardından, elde edilecek yeni veriler doğrultusunda kaynak sınıflandırmasının güncellenmesi ve rezerv hesaplamalarına yönelik fizibilite çalışmalarına geçilmesi hedefleniyor.

OYAK GENEL MÜDÜRÜ VE ERDEMİR YÖNETİM KURULU BAŞKANI MURAT YALÇINTAŞ