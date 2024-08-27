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Erdemli'de Kanlı Olay: Kadın Öğretmenin Katil Zanlısı Tutuklandı

Mersin'de bir kadın öğretmenin cinayetiyle ilgili katil zanlısı yakalandı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 15:01
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 15:01
Erdemli'de Kanlı Olay: Kadın Öğretmenin Katil Zanlısı Tutuklandı

Mersin'deki Cinayet Olayında Gelişme

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 47 yaşındaki matematik öğretmeni Derya Demir'in bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili son gelişmeler yaşandı. Olayın ardından çok geçmeden gözaltına alınan katil zanlısı tutuklanmak üzere adliyeye sevk edildi.

Olayın Detayları

19 Ağustos'ta, Derya Demir'in evinden çıkmasının ardından, iki çocuk annesi öğretmene ulaşamayan yakınları durumu ihbar etti. Jandarma ekipleri, kayıplara karışan öğretmene ulaşmak için hemen harekete geçti ve 25 Ağustos'ta, Demir'in babasının evinin karşısındaki yazlık dairesinde bıçaklanmış halde bulundu.

Şüpheli Zanlı Yakalandı

Olayla ilgili olarak öğretmen arkadaşı M.O. şüpheli olarak tespit edildi. Konya'da düzenlenen operasyonla yakalanan M.O., Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, M.O.'nun tutuklanmasına karar verdi.

Bu üzücü olay, eğitim camiasında büyük bir üzüntüyle karşılandı. Derya Demir'in katili adalet önünde hesap verecek.

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