Erdemli'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mersin Erdemli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mersin'in Erdemli ilçesi, Gücüş Mahallesi Sarılar mevkisinde başlayan orman yangını, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenememişken, olay yerine çok sayıda yangın söndürme ekibi ve araç sevk edildi.

Yangına Hızlı Müdahale

Yangın ihbarının ardından bölgeye yangın söndürme helikopteri, 8 arazöz, su tankları ve iş makineleri gönderildi. Yangının söndürülmesi için Jandarma ekipleri ile bölge sakinlerinin de katkılarıyla etkin bir çalışma yürütüldü.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangının kontrol altına alınmasının ardından, soğutma işlemlerine devam edilerek, olası yeniden alevlenmelerin önüne geçilmeye çalışılıyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.