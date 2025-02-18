Erdinç Koç'un Cenazesi Kırşehir'de Defnedildi

Ankara'da Trajik Bir Olay: Erdinç Koç'un Cenazesi Kırşehir'de Toprağa Verildi

Ankara'da bir sendikanın şube başkanı tarafından öldürülen Erdinç Koç'un (40) cenazesi, Kırşehir'de düzenlenen törenle defnedildi. Olay sonrası büyük üzüntü yaşanırken, Koç'un ailesi ve sevenleri cenazeye katıldı.

Erdinç Koç'un cenazesi, Ankara'daki işlemlerin ardından Kırşehir ilinde bulunan Ahi Evran Camisi'ne getirildi. Burada, ailesi taziyeleri kabul etti.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından, Koç'un naaşı, Eski Doğanlı köyündeki aile kabristanına defnedildi. Törene aile bireyleri, sendika temsilcileri, üyeleri ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

Olayın Detayları

Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. Birleşik Metal İş Sendikası Anadolu Şube Başkanı Deniz Ilgan (50) ile Şube Sekreteri Erdinç Koç arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma esnasında, Ilgan'ın yanında bulunan tabanca ile ateş açıldı ve Koç olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay sonrası ağır yaralanan Ilgan, hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ankara'da, bir sendikanın şube başkanının çıkan tartışmada tabancayla öldürdüğü şube sekreteri Erdinç Koç'un (40) cenazesi, Kırşehir'de toprağa verildi.

Ankara'da, bir sendikanın şube başkanının çıkan tartışmada tabancayla öldürdüğü şube sekreteri Erdinç Koç'un (40) cenazesi, Kırşehir'de toprağa verildi.