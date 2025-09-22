Erdoğan: 2019'da Belirlenen 100 Milyar Dolarlık Ticaret Hedefi Sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019'da belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin Başkan Trump'la hâlen müşterek hedefleri olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 21:00
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 21:00
Erdoğan: 2019'da Belirlenen 100 Milyar Dolarlık Ticaret Hedefi Sürüyor

Erdoğan: 2019'da Belirlenen 100 Milyar Dolarlık Ticaret Hacmi Hedefi Sürüyor

Başkan Trump ile müşterek hedef vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik ilişkilerin önemine dikkat çekerek, Başkan Trump ile 2019 yılında belirledikleri 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Erdoğan, "Değerli dostum Başkan Trump'la 2019 yılında belirlediğimiz 100 milyar dolarlık ticaret hacmi müşterek hedefimiz olmayı sürdürüyor"

100 milyar dolar ve 2019 gibi kritik verileri koruyan bu ifade, iki lider arasındaki ekonomik önceliklerin sürdürülmesine işaret ediyor.

