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Erdoğan 2024'ü Değerlendirdi: Üretim Rekorları ve Yeni Projeler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılına ilişkin değerlendirmelerinde Türkiye'nin projeleri ve doğal gaz üretimindeki yeni rekorları paylaştı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 15:11
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 15:11
Erdoğan 2024'ü Değerlendirdi: Üretim Rekorları ve Yeni Projeler!

2024'te Öne Çıkan Hizmetler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılı itibarıyla Türkiye’ye kazandırılan hizmetleri sosyal medya üzerinden değerlendirdi. Türkiye’nin Sakarya Gaz Sahası’nda günlük 6,8 milyar metreküp doğal gaz üretimi ile rekor kırıldığını ve toplam üretimde 7,8 milyar metreküpe ulaşıldığını açıkladı.

Restorasyon ve Sağlık Alanında Gelişmeler

Erdoğan, ayrıca müzelerde bulunan 11 bin 186 eserin restorasyonunun tamamlandığını ve Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde yatak sayısını 4 bin 808 artırdıklarını belirtti. Yurt içinde 154, yurt dışında ise 4 vakıf kültür varlığının restorasyonunu tamamladıklarını söyledi.

Kentsel Dönüşüm ve Sanayi Gelişmeleri

Deprem sonrası yıkılan yapıların yerine daha sağlam ve güzel binalar inşa ettiklerini vurgulayan Erdoğan, 5 organize sanayi bölgesi ve 5 endüstri bölgesi kurduklarını açıkladı. Planlı sanayi alanlarının büyüklüğünü 62,5 milyon metrekare artırma hedefini de duyurdu.

Yerli ve Milli Projeler

Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağının ikinci prototipini tanıtan Erdoğan, sinema sektörüne 381,4 milyon lira destek sağlandığını belirtti. Ayrıca, yerli üreticilere 1,3 milyar lira destek verildiğini ifade etti.

Madalya ve Eğitime Verilen Destek

Uluslararası müsabakalarda toplamda 7 bin 500 madalya kazanıldığını kaydeden Erdoğan, kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi alanlar arasında 350 binden fazla kişi bulunduğunu belirtti.

Çevre ve İstihdam Projeleri

Eğirdir Gölü’ndeki kirliliği önlemek için bir eylem planı hayata geçirildiğini açıklayan Cumhurbaşkanı, ihracatçılara 80,8 milyar lira kefalet sağlandığını belirtti. Taşkınlara karşı erken uyarı sistemlerini 322’den 533’e çıkarma hedefinin olduğu ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, mavi bayraklı plaj sayısını 567’ye çıkardıklarını, 11 bin 439 yatırım teşvik belgesi vererek 250 binden fazla ilave istihdam sağlandığını açıkladı.

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