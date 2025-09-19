Erdoğan, 2025-2029 Kooperatifçilik Stratejisi Tanıtımı ve TEKNOFEST'e Katılacak
Gündem ve Program
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Töreni'ne katılacak.
Etkinliğin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST'e iştirak edecektir.
Yer ve saat: (İstanbul/14.30/17.00)
Program, Cumhurbaşkanının iki önemli etkinliğe katılımını içeriyor; tanıtım töreni ve teknoloji festivali gündemde öncelikli konular arasında yer alıyor.