Erdoğan, 2025-2029 Kooperatifçilik Stratejisi Tanıtımı ve TEKNOFEST'e Katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 2025-2029 Kooperatifçilik Stratejisi tanıtım törenine katılacak ve Atatürk Havalimanı'ndaki TEKNOFEST'e iştirak edecek.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 02:16
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 02:16
Erdoğan, 2025-2029 Kooperatifçilik Stratejisi Tanıtımı ve TEKNOFEST'e Katılacak

Erdoğan, 2025-2029 Kooperatifçilik Stratejisi Tanıtımı ve TEKNOFEST'e Katılacak

Gündem ve Program

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Töreni'ne katılacak.

Etkinliğin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST'e iştirak edecektir.

Yer ve saat: (İstanbul/14.30/17.00)

Program, Cumhurbaşkanının iki önemli etkinliğe katılımını içeriyor; tanıtım töreni ve teknoloji festivali gündemde öncelikli konular arasında yer alıyor.

İLGİLİ HABERLER

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Gaziemir'de Mobilya Fabrikası Yangını Kontrol Altına Alındı
2
Siirt'in Şirvan ilçesinde hafif ticari araç şarampole devrildi: 2 yaralı
3
Adıyaman'da tankerle çarpışma: 1 ölü, 2 yaralı
4
Avn: Garantörlerin Sessizliği İsrail’i Lübnan’a Saldırmaya Teşvik Etti
5
Bursa'da İmam Hatip Öğrencilerinden Gazze İçin Anlamlı Tiyatro Etkinliği
6
Alanya'da orman yangını: Aliefendi'den İspatlı'ya sıçradı
7
Kocaeli Gebze'de Silahlı Kavga: 2 Zanlı Tutuklandı, 1 Kişi Öldü

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)