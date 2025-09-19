Erdoğan: 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtıldı

Erdoğan, 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'nı Tanıttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Türkiye Yüzyılı'nda Kooperatiflerimizle Büyüyoruz" mottosuyla düzenlenen tanıtım töreninde 2025-2029 dönemi için hazırlanan Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'nı açıkladı. Erdoğan, planın kooperatifçilik vizyonunu ileri taşıyacağına inandığını belirtti.

Strateji, hedefler ve kapsam

Erdoğan, "Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'nın ülkemizin kooperatifçilik vizyonunu bir adım daha ileriye götüreceğine inanıyorum" diyerek plana ilişkin amaçları özetledi. Strateji belgesinin temel gayesi; kooperatifçiliğe daha elverişli bir ortam oluşturmak, sektöre olan güveni artırmak ve kooperatifleri daha verimli, etkin, sürdürülebilir, rekabet edebilir ve yenilikçi hale getirmek olarak aktarıldı. Planın yapısının ise 5 politika ekseninde 2 amaç, 6 hedef ve 23 faaliyet ile bunlara ilişkin performans göstergelerinden oluştuğu vurgulandı.

Belgede dijitalleşmeden yeni kooperatif türlerine, mevzuatın güncelleştirilmesinden kooperatiflerin kurumsal ve finansal kapasitelerinin güçlendirilmesine kadar birçok hedefe yer verildiği belirtildi. Erdoğan, planın Türk kooperatifçiliğinin önümüzdeki 5 yılına rehberlik edeceğini söyleyerek emeği geçenleri tebrik etti.

Mevcut durum ve küresel tablo

Türkiye'nin dinamik ticari hayatına dikkat çeken Erdoğan, 81 vilayetin el emeği ürünlerini dünyaya ulaştırma mücadelesinde kooperatiflerin önemli rol oynadığını aktardı. Cumhurbaşkanı, halihazırda ülkede 6,5 milyonu aşkın vatandaşın ortağı olduğu 62 bin kooperatif bulunduğunu kaydetti ve bunun değerli bir kazanım olduğunu ifade etti. Ancak Avrupa Birliği'nde 165 milyonu aşkın kooperatif ortağı ve 250 bin kooperatif olduğu göz önüne alındığında arzu edilen seviyede olunmadığını söyledi.

Erdoğan, kooperatiflerin son yıllarda dünyanın da gündeminde olduğuna işaret ederek Uluslararası Kooperatif Birliği verilerini paylaştı: dünya genelinde 3 milyon kooperatif, dünya nüfusunun yüzde 12'si bir kooperatifin ortağı ve kooperatiflerin toplam cirosunun 2,4 trilyon doları geçtiğini belirtti. 2025 yılının Birleşmiş Milletlerce Uluslararası Kooperatifler Yılı ilan edilmesini de yerinde bir karar olarak değerlendirdi.

Destekler, KOOP-DES ve yeni mekanizmalar

Erdoğan, kooperatiflerin kuruluşunu teşvik edip ticari kapasitelerini artırmaya yönelik adımların sürdüğünü belirtti. 2020'de uygulamaya konulan Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı KOOP-DES kapsamında ülke genelinde 772 kooperatifin 826 projesine toplam 110,5 milyon liralık hibe verildiği hatırlatıldı.

Geçen yıl destek kalemlerinde iki kat artış yapıldığı, bu yıl ise destek rakamının 2,5 katına çıkarıldığı açıklandı. Makine, ekipman ve demirbaş desteği 400 bin liradan 1 milyon liraya, sergi ve fuar katılım desteği 60 bin liradan 150 bin liraya, nitelikli personel istihdam desteği bir personel için yıllık 204 bin liradan 266 bin 400 liraya, iki personel için 408 bin liradan 532 bin 800 liraya yükseltildi.

2025 yılı başvuru sonuçlarının 22 Eylül tarihinde açıklanacağı duyuruldu. Ayrıca, desteğe ayrılan bütçenin önümüzdeki yıl kayda değer ölçüde artırılacağı, destek programından bir defa faydalanan kooperatiflerin tekrar başvuru yapma süresinin 5 yıldan 4 yıla indirileceği bildirildi. Kredi garanti fonu bünyesinde kooperatiflerin kullanımına yönelik yeni bir destek mekanizması oluşturulacağı ve TESKOMB tarafından yatırılacak 100 milyon liralık fonla kooperatiflere toplam 3 milyar liralık kredi imkanı sunulacağı ilan edildi. İhracat desteklerinden kooperatiflerin yararlanabilmesi için de ayrı çalışma yürütüldüğü ifade edildi.

Sosyal kooperatifçilik ve diğer düzenlemeler

Erdoğan, büyük ve zincir mağazaların satış alanlarında yöresel ürünlere ayrılan raf oranının kooperatifler tarafından üretilen ürünlere yönelik olarak yüzde 1'den yüzde 2'ye çıkarıldığını açıkladı. Kadın kooperatiflerinin barkod ve gıda analiz ücretlerinde indirim sağlandığı; kadın kooperatiflerinin e-ticaret pazar yerlerine ödedikleri komisyon oranlarının düşürülmesi için Ticaret Bakanlığı ile elektronik ticaret firmaları arasında işbirliği protokolü yapılacağı bildirildi.

Engelli ve gençlere yönelik adımların da unutulmadığını belirten Cumhurbaşkanı, "Yüzde 80 engelli ve 18-24 yaş arası gençlerin emek ve ticari gayretlerinin ekonomiye kazandırılması gayesiyle sosyal kooperatifçilik, kanun taslağı için çalışmalara başlıyoruz" dedi ve sözlerini "Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum." şeklinde sürdürdü.

(Sürecek)