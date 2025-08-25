Erdoğan: 2026 Ekonomide Reform Yılı Olacak

Erdoğan Ahlat'tan Seslendi: 2026'yı Reform Yılı İlan Ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete hitap etti. Konuşmasında 2026 yılına ilişkin ekonomi vurgusu yaparak, "2026 senesini ekonomide de reform yılı olarak görüyor, hayata geçireceğimiz reformlarla ilgili hazırlıkları hızla tekemmül ettiriyoruz" dedi.

Anma ve Teşekkür

Erdoğan, Anadolu'yu ebedi vatan kılan şühedayı yad ederek Malazgirt Zaferi'nin komutanı Sultan Alparslan ve askerleri için dua etti. Ahlat yolunda 6 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u da rahmetle anarak, "Rabbim onu cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin." ifadelerini kullandı.

Toplantıya ev sahipliği yapan Ahlat halkına şükranlarını ileten Erdoğan, "Demiri demirle dövenlerin, Anadolu'yu aşkla yoğuranların destanına tanıklık ettiğimiz bu müstesna günde şahsımızı, kabinemizi, heyetimizi samimiyetle bağrına basan her bir Ahlatlı kardeşime teşekkür ediyorum." dedi.

Ahlat'ın Kültürel ve Turistik Yeri

Belh ve Buhara ile birlikte Kubbet-ül İslam unvanına sahip olan Ahlat'ın önemine işaret eden Erdoğan, Okçular Vakfı başta olmak üzere yapılan çalışmalar sayesinde gençlerin ve halkın Ahlat ile Malazgirt'e ilgisinin arttığını belirtti. Anadolu'nun "Orhun Abideleri" olarak tanımlanan mirasların Türk tarihindeki yerinin tanıtılması için gerekli adımların atıldığını vurguladı.

Gündem: Ekonomi ve Dış Politikaya Dair Değerlendirmeler

Erdoğan, kabinede ekonomideki güncel gelişmelerin yanı sıra Gazze'deki son durumun ele alındığını söyledi. İsrail'in Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda 5'i gazeteci en az 20 Filistinli şehit olmuştu; Erdoğan bu saldırıları kınayarak, "Gözü dönmüş Netanyahu hükümeti insanlık adına ne varsa yok etmek için saldırılarına aralıksız devam ediyor." ifadelerini kullandı ve Türkiye'nin Gazze'deki katliamın durdurulması ve mazlumlara daha fazla yardım ulaştırılması için ilave adımlar atacağını bildirdi.

Ekonomide Son Veriler ve Değerlendirme

Cumhurbaşkanı, uygulanan makroekonomik istikrar ve reform programının olumlu sonuçlar verdiğini vurguladı. Merkez Bankası rezervlerinin 176,5 milyar dolara çıkarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını söyleyen Erdoğan, borsadaki toparlanmanın hızlandığını belirtti. Enflasyondaki düşüşün 14 aydır devam ettiğini, ihracatta 25 milyar dolar ile tarihin en yüksek aylık rakamlarından birine ulaşıldığını ve yıllık bazda ihracatta 270 milyar dolar sınırına yaklaşıldığını aktardı.

Turizm verilerinde de olumlu tabloya işaret eden Erdoğan, ilk 6 ayda 25,8 milyar dolar ile rekor kırıldığını, sanayi üretiminin haziranda aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda ise yüzde 8,3 artış gösterdiğini söyledi. İstihdam tarafında ise işsizlik oranının 26 aydır yüzde 8,6 ile tek hanelerde seyrettiğini kaydetti.

Reformlar ve Orta Vadeli Program

Erdoğan, ekonomi programının meyvelerinin toplandığını vurgulayarak yapısal dönüşümün tamamlanacağına inandıklarını belirtti ve reform takvimine ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Eylül ayının ilk haftasında 3 yıllık vizyonla hazırlanan Orta Vadeli Program'ı kamuoyumuzla paylaşacağız."

Ayrıca piyasadaki fırsatçılara ve siyasi muhalefetin ekonomik sabotaj girişimlerine karşı kararlı olunacağını söyleyen Erdoğan, "Fahiş fiyatlar aracılığıyla milletin lokmasına el uzatan piyasa fırsatçılarına nasıl göz açtırmıyorsak tüm umudunu Türk ekonomisinin tökezlemesine bağlamış siyasi fırsatçılara da evvelallah pabuç bırakmıyoruz. Vatandaş hizmet beklerken halkın kaynaklarını sömürerek semirenler ve belediyeleri aile çiftliğine çeviren muhterisler için artık deniz bitmiştir." ifadeleriyle haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.