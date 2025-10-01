Erdoğan: 2026 Türkiye İçin 'Reform Yılı' Olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılış konuşmasında "2026 senesi, Türkiye ekonomisinde adeta bir reform yılı olacak." ifadelerini kullanarak sanayiden teknolojiye, tarımdan enerjiye kadar geniş kapsamlı bir dönüşüm programı başlatacaklarını duyurdu.

Ekonomideki temel veriler

Erdoğan, 2025 yılını milli gelire oranla yüzde 1,4 cari açıkla kapatmayı hedeflediklerini belirtti. Dış kaynaklara erişimde önemli kazanımlar sağlandığını, bankacılık ve reel sektör için finansmana erişimin kolaylaştığını ve maliyetlerin gerilediğini vurguladı.

Dış borcumuzun milli gelire oranı son 14 yılın en düşük seviyesine indi. Rezerv yeterliliğinde de tarihi başarılara imza atıldığını söyleyen Erdoğan, Merkez Bankamızın brüt rezervleri 179 milyar dolara ulaştı ifadesini kullandı. Programın etkisiyle risk priminde ve borçlanma maliyetlerinde düşüş yaşandığını, Türk lirasına güvenin arttığını aktardı.

Yılın ilk yarısında yıllık büyümenin yüzde 3,6 olarak gerçekleştiğini, milli gelirin yıllıklandırılmış bazda 1,5 trilyon dolara yaklaştığını belirten Erdoğan, tarımdaki zirai dona bağlı daralma hariç tüm sektörlerde katma değer artışı kaydedildiğini, imalat sanayisinin son 12 çeyreğin en yüksek performansını sergilediğini ifade etti.

İstihdam tarafında olumlu gelişmeler olduğunu belirterek, "İşsizlik oranımız tam 28 aydır tek hanelerde seyrediyor." dedi. Turizm gelirlerinde ise 2025 yılının ilk 6 ayında 25,8 milyar dolar ile rekor kırıldığını, yıl sonunda 64 milyar dolar hedefiyle ilerlediklerini aktardı.

Siyasi mesajlar ve demokratik vurgular

Erdoğan, meşruiyet kaynağının millet olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'de tek bir meşruiyet kaynağı vardır, o da aziz milletimizin tertemiz iradesidir." dedi. Siyasete ilk çıktıkları günden beri millet egemenliğini tesis etmeye çalıştıklarını, hakikatte imtiyazlıların elinden hakimiyeti alıp millete teslim ettiklerini belirtti:

"Hakimiyeti, imtiyazlıların elinden aldık, asıl sahibi olan millete teslim ettik." Erdoğan, ülke kaynaklarını 86 milyon vatandaş, gençler ve gelecek için seferber ettiklerini, kaynakları Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda kullandıklarını kaydetti.

Muhalefetin zaman zaman gündeme getirdiği tartışmalara da değinen Erdoğan, sandıktan alınan yetkinin sonuna kadar verimli şekilde kullanılacağını belirtti ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile hızlı ve etkin karar alma imkanlarının Türkiye Yüzyılımızın inşasını sürdüreceğini söyledi. Ayrıca yeni bir anayasa hedeflerinden bahsederek yasama organından destek beklentisini yineledi.

Kapanış ve TBMM gündemi

Konuşmasının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Genel Kurul'un 2 Ekim Perşembe gündemine ilişkin Danışma Kurulu önerisini okuttu. Önerinin oylanıp kabul edilmesinin ardından birleşim, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapatıldı.

Erdoğan, sözlerini "Ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için şimdiden hayırlı, uğurlu olsun." diyerek sonlandırdı.