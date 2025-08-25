Erdoğan: 2026'yi ekonomide 'reform yılı' olarak görüyoruz

Hazırlıklar hızla tamamlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026 yılını ekonomide de 'reform yılı' olarak gördüğünü duyurdu.

Erdoğan'ın açıklamasında yer alan ifade şu şekilde:

"2026 senesini ekonomide de 'reform yılı' olarak görüyor, hayata geçireceğimiz reformlarla ilgili hazırlıkları hızla tekemmül ettiriyoruz"

Erdoğan, sözlerinde reformların hayata geçirilmesi için yürütülen çalışmaların hızla tamamlandığını vurguladı ve önümüzdeki döneme dair kararlılığa dikkat çekti.