Erdoğan 27 Mayıs'ın 64. Yılında Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı Andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs darbesinde idam edilen Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı katledilişlerinin 64. yılında rahmetle andı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 10:39
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 10:39
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 64 yıl önce idam edilen Başbakan Adnan Menderes ile bakanlar Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'yu rahmetle andı.

"Demokrasi, hukuk ve adaletin ayaklar altına alındığı utanç verici 27 Mayıs darbesinin cunta mahkemesi tarafından haksız şekilde idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı katledilişlerinin 64'üncü yılında rahmetle, hürmetle yad ediyorum."

