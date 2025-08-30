Erdoğan: 30 Ağustos Bağımsızlık Meşalesini Geleceğe Taşıyacağız

Cumhurbaşkanı'nın birlik ve beraberlik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada milletin ortak sorumluluğuna dikkat çekti. Konuşmasında, ulusal tarihimize dair güçlü bir hatırlatma yaparak toplumun dayanışma gereğini öne çıkardı.

Erdoğan sözlerini şu şekilde ifade etti: "Bugün bizlere düşen görev, 30 Ağustos'ta yakılan bağımsızlık meşalesini, birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir geleceğe taşımaktır".

Mesaj, ülke tarihine ve milli değerlere vurgu yaparken, toplumun ortak hedefler etrafında kenetlenmesinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

30 Ağustos vurgusu, milli birlik ve gelecek perspektifine işaret eden temel unsur olarak öne çıktı.