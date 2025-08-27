DOLAR
Erdoğan: 47 Araçlık Gök Kubbe Sistemleri Ordumuza — 460 Milyon Dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 460 milyon dolar değerindeki 47 araçlık Gök Kubbe sistemlerinin ordumuza teslim edildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 17:56
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 17:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan teslimatı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada 460 milyon dolar değerindeki, toplam 47 araçtan oluşan Gök Kubbe sistemlerini kahraman ordumuza kazandırdıklarını duyurdu.

Erdoğan, "Bugün, 460 milyon dolar değerinde, dosta güven, düşmana korku verecek toplam 47 araçtan oluşan Gök Kubbe sistemlerini kahraman ordumuza kazandırıyoruz" dedi.

Bu teslimatın savunma kapasitesine katkı sağlayacağı vurgulandı.

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

