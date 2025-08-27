Erdoğan: 47 Araçlık Gök Kubbe Sistemleri Ordumuza — 460 Milyon Dolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan teslimatı açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada 460 milyon dolar değerindeki, toplam 47 araçtan oluşan Gök Kubbe sistemlerini kahraman ordumuza kazandırdıklarını duyurdu.
Erdoğan, "Bugün, 460 milyon dolar değerinde, dosta güven, düşmana korku verecek toplam 47 araçtan oluşan Gök Kubbe sistemlerini kahraman ordumuza kazandırıyoruz" dedi. Bu teslimatın savunma kapasitesine katkı sağlayacağı vurgulandı.
