Erdoğan: 6 Şubat Depremlerinde Enkazları Kısa Sürede Kaldırdık
Kaybettiklerimiz geri gelmez ama yaralar sarıldı, umutlar yeniden yeşerdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(6 Şubat depremleri)Kaybettiğimiz vatandaşlarımızı geri getiremesek de kısa sürede enkazları kaldırdık yaraları sardık umutları sıfırdan yeşertmeyi başardık" dedi.
Konuşmasında, afet sonrası yürütülen çalışmaların hızına ve kapsamına dikkat çeken Erdoğan, afetin yol açtığı kayıpların telafisinin mümkün olmadığını vurguladı.
Kısa sürede enkazların kaldırılması ve yaraların sarılması sürecinin başarıyla yürütüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı, toplumun yeniden umut inşa etme çabasına dikkat çekti.
Erdoğan’ın sözleri, 6 Şubat depremlerinin etkileri ve sonrasında yapılan iyileştirme çalışmalarına ilişkin yürütülen değerlendirmelerin özeti niteliğinde oldu.