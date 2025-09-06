DOLAR
Erdoğan: 6 Şubat Depremlerinde Enkazları Kısa Sürede Kaldırdık

Erdoğan, 6 Şubat depremlerinde kayıpları geri getiremeyeceklerini ancak enkazları kısa sürede kaldırıp yaraları sardıklarını, umutları yeniden yeşerttiklerini söyledi.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 17:49
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 17:49
Kaybettiklerimiz geri gelmez ama yaralar sarıldı, umutlar yeniden yeşerdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(6 Şubat depremleri)Kaybettiğimiz vatandaşlarımızı geri getiremesek de kısa sürede enkazları kaldırdık yaraları sardık umutları sıfırdan yeşertmeyi başardık" dedi.

Konuşmasında, afet sonrası yürütülen çalışmaların hızına ve kapsamına dikkat çeken Erdoğan, afetin yol açtığı kayıpların telafisinin mümkün olmadığını vurguladı.

Kısa sürede enkazların kaldırılması ve yaraların sarılması sürecinin başarıyla yürütüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı, toplumun yeniden umut inşa etme çabasına dikkat çekti.

Erdoğan’ın sözleri, 6 Şubat depremlerinin etkileri ve sonrasında yapılan iyileştirme çalışmalarına ilişkin yürütülen değerlendirmelerin özeti niteliğinde oldu.

