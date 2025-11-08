Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü Töreni İçin Azadlık Meydanı'nda
Törene liderler katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü töreninin düzenlendiği Azadlık Meydanı'na geldi.
Erdoğan, Bakü'deki Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanında yapılan karşılama'nın ardından Azadlık Meydanı'na geçti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, meydanda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile birlikte, 2. Karabağ Savaşı zaferinin 5. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen törene katıldı.
