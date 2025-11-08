Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü Töreni İçin Azadlık Meydanı'nda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü töreni için Bakü Azadlık Meydanı'na geldi; törene İlham Aliyev ve Şahbaz Şerif de katıldı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 13:42
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 13:42
Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü Töreni İçin Azadlık Meydanı'nda

Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü Töreni İçin Azadlık Meydanı'nda

Törene liderler katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü töreninin düzenlendiği Azadlık Meydanı'na geldi.

Erdoğan, Bakü'deki Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanında yapılan karşılama'nın ardından Azadlık Meydanı'na geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, meydanda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile birlikte, 2. Karabağ Savaşı zaferinin 5. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen törene katıldı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, 8 KASIM ZAFER GÜNÜ TÖRENİ'NİN DÜZENLENDİĞİ AZADLIK MEYDANI'NA...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, 8 KASIM ZAFER GÜNÜ TÖRENİ'NİN DÜZENLENDİĞİ AZADLIK MEYDANI'NA GELDİ.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, 8 KASIM ZAFER GÜNÜ TÖRENİ'NİN DÜZENLENDİĞİ AZADLIK MEYDANI'NA...

İLGİLİ HABERLER

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da İnşaat Faciası: 4. Kattan Düşen 42 Yaşındaki İşçi Öldü
2
Bakan Kacır: Türkiye Yüzyılı’nı kararlılıkla inşa ediyoruz
3
Edirne'de 50 Yıllık Kestane Ustası Yılmaz Erol
4
Muğla'da 'Muğla Okuyor, Muğla Paylaşıyor' kampanyası 5 bin 200 kitap topladı
5
Dilovası'nda Parfüm Tesisi Yangını: 6 Kişi Hayatını Kaybetti
6
Bodrum'da belediye otobüsünde 'valiz fazla' iddiası: 6 öğrenci araca alınmadı
7
İsviçre Değil Sakarya: Sultanpınar Yaylası Sonbaharda Renk Cümbüşü

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00