Erdoğan'a TOGG T10F Teslim Edildi

TOGG Yönetim Kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Dolmabahçe'de mavi T10F modelini teslim etti; Erdoğan test sürüşü yaptı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 10:25
Erdoğan'a TOGG'un Yeni Modeli T10F Hediye Edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOGG'un yeni satışa çıkan modeli T10F'yi hediye olarak teslim aldı.

Teslimat Dolmabahçe'de Yapıldı

TOGG Yönetim Kurulu üyeleri, aracı Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim etti.

Test Sürüşü ve Bilgilendirme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, plakasına Cumhurbaşkanlığı forsu takılan mavi renkli T10F ile test sürüşü yaparken araç hakkında bilgi aldı.

Törene Katılanlar

Test sürüşünün ardından araç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edildi. İlk teslim töreninde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da hazır bulundu.

