Erdoğan AA Fotoğraflarıyla Gazze'deki Soykırımı Dünyaya Anlattı

Konuşma ve görsellerin etkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, M'nin 80. Genel Kurulu'na hitap ederken, dünyanın dikkatini Gazze'de yaşanan soykırıma çekti.

Erdoğan, konuşmasında Anadolu Ajansı (AA)'nın fotoğraflarını kullanarak yaşananları uluslararası kamuoyuna taşıdı ve görsellerin bölgedeki duruma dair farkındalığı artırdığını vurguladı.

Konuşmasında İsrail'in Gazze'de yaptığı uygulamalara dair eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı, AA'nın fotoğraflarının anlattığı hikâyelerin önemine dikkat çekti ve konunun uluslararası gündemde kalması gerektiğini belirtti.

Bu sözler, AA görüntülerinin sahadaki insani tablonun görünür kılınmasındaki rolünü yeniden gündeme getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na hitap etti. Erdoğan, burada, İsrail'in Gazze'deki soykırımını Anadolu Ajansı (AA) fotomuhabirlerinin çektiği fotoğraflarla dünya kamuoyuna anlattı. Erdoğan, Ali Jadallah tarafından 22 Temmuz 2025'te çekilen, "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafı gösterdi. (Arşiv)