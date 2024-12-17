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Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'i Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 01:48
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 01:48
Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'i Kabul Etti

Erdoğan ve von der Leyen'den Önemli Görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi. Bu görüşme, Türkiye-AB ilişkileri açısından büyük bir öneme sahip.

Görüşmenin Detayları

Görüşme sırasında, iki liderin gündeminde Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan ilişkileri ve işbirliği konuları yer aldı. Erdoğan'ın kabulü, Ankara'da saat 11.00'de gerçekleştirildi.

Bu toplantının, uluslararası ilişkilerdeki gelişmelere ışık tutması bekleniyor.

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