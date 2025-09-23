Erdoğan: ABD ile Ticaret, Yatırım, Enerji ve Savunma Sanayinde İşbirliğini Güçlendiriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO müttefikimiz ABD ile ticaret, yatırım, enerji ve savunma sanayi başta olmak üzere ilişkileri birçok alanda güçlendirdiklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 19:02
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 19:02
Erdoğan: ABD ile Ticaret, Yatırım, Enerji ve Savunma Sanayinde İşbirliğini Güçlendiriyoruz

Erdoğan: ABD ile Ticaret, Yatırım, Enerji ve Savunma Sanayinde İşbirliğini Güçlendiriyoruz

NATO müttefiki ABD ile ilişkilerde çok boyutlu yaklaşım vurgulandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin ekonomik ve güvenlik ekseninde derinleştirildiğini belirtti. Açıklamada, iki ülke arasındaki işbirliğinin kapsamının genişlediğine dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO müttefikimiz ABD ile ilişkilerimizi ticaret, yatırım, enerji ve savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda güçlendiriyoruz"

Erdoğan'ın sözleri, Türkiye-ABD ilişkisinin hem ticari hem de stratejik boyutlarına vurgu yapıyor. Yetkililer, ortak projeler ve yatırım alanlarında ilerlemenin önemine işaret ediyor.

Öne çıkan alanlar: Ticaret, yatırım, enerji ve savunma sanayi gibi kritik başlıklar, Erdoğan tarafından öncelikli işbirliği alanları olarak ifade edildi.

