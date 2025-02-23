Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Teşekkür Konuşması Yaptı

Erdoğan'dan Teşekkür ve Yeni Hedefler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Kongrenin başarılı bir şekilde tamamlandığını vurgulayan Erdoğan, "Şahsımı bir kez daha Genel Başkanlığa layık gördüğünüz için her birinize kalpten teşekkür ediyorum." dedi.

Kongre Sonrası Yeni Dönem

Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede, genel merkezin yönetim organlarının seçiminin tamamlandığını ifade etti ve seçilenleri tebrik etti. "Millete hizmet mücadelesi bir bayrak yarışı. Bugünden itibaren yeni bir heyecanla çok daha güçlü bir şekilde yola koyuluyoruz. Hizmet eden izzet bulur," şeklinde konuştu.

Gelecek İçin Hedefler

Gelecek dönemde yüklerin daha da ağırlaştığının altını çizen Erdoğan, "Vatandaşlarımız muhalefetin içler acısı halini gördükçe yönünü bize dönüyor. Sorunlarının çözüm adresi olarak bizi görüyorlar," dedi. Cumhurbaşkanı, milletin umutlarını boşa çıkarma hakkının olmadığını belirterek, 23,5 yıldır verdikleri emanetin kıymetini bildiklerini vurguladı.

Rehavete Yer Yok

Erdoğan, "Bize durmak yok, duraksamak yok, vazgeçmek yok," diyerek her zaman azimle çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. "Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için canla, başla koşturacağız," şeklinde devam eden Erdoğan, Hazreti Mevlana'dan ilham alarak, bulanmadan akmaya devam edeceklerini vurguladı.

Son olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye destek olan ve emek veren tüm yol ve dava arkadaşlarına teşekkür etti.