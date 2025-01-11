Erdoğan: AK Parti 85 milyonun Partisidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi'nde, partisinin herkes için hizmet ürettiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.01.2025 18:59
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 18:59
Erdoğan: AK Parti 85 milyonun Partisidir

Erdoğan: AK Parti 85 milyonun Partisidir

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Şunu kimse unutmasın, AK Parti 85 milyonun partisidir. AK Parti, hiçbir ayrım yapmadan 85 milyona hizmet üreten partidir." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa’ya Veda ve Teşekkür

Kongre, GAP Arena Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Konuşmasına katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi. Ayrıca, Şanlıurfa İl Teşkilatı'nda görev alarak ülkenin güçlenmesi için çalışan tüm partililere teşekkür etti.

Erdoğan, geçmişte bu teşkilatta görev yapmış olanlara da minnetle anarak, ülke ve AK Parti adına teşekkürlerini iletti. Yeni görev üstlenenlere başarı diledi. Ayrıca, Diyarbakır'daki kongrenin havasını hatırlatarak, Şanlıurfa'daki coşku ve heyecandan bahsetti.

Aydınlık Gelecek İçin Birlik ve Beraberlik

Salondaki katılımcıların "Dik dur eğilme Urfa seninle" sloganları üzerine Erdoğan, "Dik duracağız ama dikleşmeyeceğiz" diyerek birlik mesajı verdi. Filistin davasına değinen Erdoğan, bunun AK Parti'nin kırmızı çizgisi olduğunu vurguladı. Şanlıurfa ile aralarında muhabbetten doğan bir bağ bulunduğunu belirtti.

"Siyaset millete hizmet etme, milletin kalbini fethetme sanatıdır" diyen Erdoğan, muhalefetin tutumlarına atıfta bulunarak, AK Parti'nin gönül kazanmaya yönelik bir hareket olduğunu ifade etti. "Biz, milletiyle çıkar birlikteliği değil, kader birlikteliği yapan bir partiyiz" dedi.

22 Yıldır Huzurda

22 yıldır Türkiye'nin yönetiminde olan AK Parti'nin, çeşitli iftiralara, haksızlıklara maruz kaldığını belirten Erdoğan, kendi yaşadığı zorlukları Urfalı vatandaşlarla paylaştı. "Kendi öz yurdumuzda garip hissettiğimiz haksızlıklara uğradığımız dönemler oldu" diyerek, bu sıkıntılara dikkat çekti.

Erdoğan, konuşmasını sona erdirerek, Urfa'nın misafirperverliğine teşekkür etti ve geleceğe dair umut dolu mesajlar verdi.

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