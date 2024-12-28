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Erdoğan, AK Parti Bursa Kongresi'nde Birlik Vurgusu Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nde birlik mesajı vererek, kırgınlıkların onarılacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 15:48
Erdoğan, AK Parti Bursa Kongresi'nde Birlik Vurgusu Yaptı

Erdoğan, AK Parti Bursa Kongresi'nde Birlik Mesajı Verdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli mesajlar verdi. Tofaş Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Saflarımızı daha da sıklaştıracağız, kırgınlıklar varsa göz ardı etmeyecek, kalpleri tamir etmeye bakacağız" dedi.

Teşkilatları Güçlendireceğiz

Erdoğan, "Her ne sebeple olursa olsun teşkilatlarımızdan ayağı kesilenler varsa onları mutlaka bulacak, parti çalışmalarımıza yeniden dahil edeceğiz" sözleriyle teşkilatın önemine dikkat çekti.

Partililere Teşekkür Etti

Kongrede partililerle gurur duyduğunu belirten Erdoğan, "Bursa'da böyle bir muhteşem atmosferde bulunmaktan dolayı Allah'a hamdediyorum" diyerek tüm Bursalılara teşekkür etti. AK Parti'nin bir vefa hareketi olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bu partiyi ayakta tutanlar işte o samimiyet timsalleridir" dedi.

Çalışmalara Devam Edin

Erdoğan, "Evde veya il, ilçe binasında oturmayacağız, sürekli sahada olacağız" diyerek parti teşkilatına kendilerini milletle buluşturma çağrısında bulundu. Bursa'nın üretim ve emeğin lokomotifi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, iş dünyasıyla bugün akşam bir araya geleceğini belirtti.

Ekonomik Zorluklara Dikkat Çekti

Erdoğan, "Yaşanan her sıkıntının, her zorluğun farkındayız. Ekonomik sorunlar Bursa'mızı da etkilemiştir" diyerek sabit gelirli vatandaşların karşılaştığı sıkıntılara değindi. Hiçbir insanın serzenişine kulak tıkamayacaklarını vurguladı.

Kongrede birlik ve beraberlik mesajları veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki dönemde daha güçlü bir AK Parti hedefini yineleyerek, partililere moral aşılamaya devam etti.

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