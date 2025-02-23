Erdoğan, AK Parti Genel Başkanlığına Yeniden Seçildi

Recep Tayyip Erdoğan Yeniden Genel Başkan

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi, tarihinde önemli bir anma oldu. Recep Tayyip Erdoğan, kongrede yapılan oylamada geçerli 1547 oyun tamamını alarak genel başkanlık görevine yeniden seçildi.

Kongreye Yoğun Katılım

AK Parti'nin güçlü temellerini bir kez daha gösteren bu kongre, partinin üst düzey üyeleri ve destekçileri tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Erdoğan'ın yeniden seçilmesi, partinin geleceği hakkında önemli bir mesaj taşıyor.

Parti İçin Yeni Hedefler

Bu başarıyı kutlayan Erdoğan, AK Parti'nin hedeflerinin büyüyerek devam edeceğini vurguladı. Ayrıca, topluma hizmet etme konusundaki kararlılığını yenileyerek, AK Parti'yi daha ileriye taşımak için çalışacaklarını belirtti.