Bist 100
10.163,01 0%
DOLAR
32,28 0,04%
EURO
34,98 -0,03%
ALTIN
2.443,2 0,38%

Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuştu: “Yorulan varsa dinlenmeye alacağız”

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında söz aldı. Erdoğan konuşmasında, parti içi kadrolarda değişiklik olabileceğini ima etti.

Yayın Tarihi: 15.05.2024 13:05
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 13:05
Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuştu: “Yorulan varsa dinlenmeye alacağız”

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yaptığı toplantı sonrasında, bugün grup toplantısında bazı açıklamalarda bulundu. Erdoğan, kadrolarda değişim yapılabileceğine işaret ederek, “hatası olan ve yorulanları dinlenmeye alacağız” dedi.

Yeni anayasa ile ilgili olarak da konuşan Erdoğan, “Meclis Başkanımızın çalışmalarına destek vermemiz gerekiyor. Ne aceleye getirerek ne de işi fazla uzatarak, somut adımların atılması gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın grup toplantısındaki konuşmasında öne çıkan başlıklar ise şu şekilde:

“Yeni arkadaşlarımızla yola devam edeceğiz”

“AK Parti, istişareye önem vermektedir ve her adımı istişare ile atmaktadır. Partimizde her zaman ortak akılla hareket ettik. Bunu daha da güçlendirerek devam edeceğiz. Önümüzdeki haftalarda istişare toplantılarımızı yapacağız. Bu toplantılarla yol haritamızı şekillendireceğiz. Yorulan arkadaşlarımızı, hatası kusuru olanları dinlenmeye alacağız. Yeni, heyecanlı ve dinamik arkadaşlarımızla yola devam edeceğiz. Kurulduğumuz günden beri yenilenerek, tazelenerek geliyoruz.”

“Çok uzatmadan somut adımlar atılmalı”

Erdoğan, yeni anayasayla ilgili olarak ise “Yeni ve sivil anayasa konusunda, Meclis Başkanımıza destek vermemiz gerekiyor. Cumhuriyetin ilk asrını darbe anayasasıyla karşılamış olmanın utanıcını yaşıyoruz. Sivil anayasa, geçici tartışmalara kurban edilemez. Aceleye getirmeden ama çok da uzatmadan somut adımları atmakta fayda var.

Seçim değerlendirmesi

“31 Mart, bir güven oylaması değildir. Seçmenin ülkenin iradesine yönelik tercihlerinde bir kırılma ya da değişiklik olmamıştır. Millet, 31 Mart’ta tercihini farklı kullandı. Bu ikisini birbirinden ayırmak gerekir. Bu da bize bir mesajdır ve bu mesajı duymazdan gelmeyeceğiz. Ancak, 31 Mart seçimleri ile seçmenin AK Parti’den ve Cumhur İttifakı’ndan vazgeçtiğini sananlar fena şekilde yanılırlar. Önümüzde kesintisiz bir 4 yıl var. Eğer aramızda mesajı yorumlayanlar varsa ve bununla birlikte tembelliğe düşecekse yolları ayırırız. Biz yarın seçim olacakmış gibi çalışmaya devam ederiz. Bizim tembelliğe, rehavete, isteksizliğe tahammülümüz yok”

Siyasette yumuşama dönemi

“CHP lideri Özel ile verimli bir görüşme gerçekleştirmiştik. Türkiye’nin siyasi açından yumuşamaya ihtiyacı var. Biz zaten her konuda üstümüze düşeni her zaman yapmaktayız. Kamplaşma ve kutuplaşmada biz taraf olmayız. 85 milyonun tümünü kucakladık. Haksızlık ve adaletsizlik karşısında öfkelendik ama milletimizi her zaman kucakladık. Önümüzdeki 4 yılın gerginlikle değil, hoşgörü ile geçmesini umut ediyoruz”

Üstü kapalı mesaj

“Bürokratik vesayete izin vermeyeceğiz. FETÖ’ye diyet borcu ödemek için Yenikapı ruhunu baltalayanları görmekteyiz. Kuklacıları, kuklayı oynatanı ve oyunu kimin yazdığını biz çok iyi biliyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz o tuzağa düşmeyiz. Partinin kapıları, ilkeleri bizimle uyuşanlara açık. Biz sadece devletimiz için kin tutarız. Siyasette yumuşamayı kara kışa çevirmek isteyenler, Cumhur İttifakı’nda gedik oluşturmaya çalışanlar olduğunu biliyoruz. Bu tarz girişimlerle daha önce de karşılaşmıştık. Hamdolsun, bunlardan güçlenerek çıktık. Fitne ve nifak odaklarına göz açtırmayız. Yolumuza daha da güçlenerek devam edeceğiz”

“Hamas, Anadolu’nun ileri hat savunmasıdır”

“Hamas’a destek veriyoruz diye hem içerde hem de dışarda bizi eleştiriyorlar. Siz de vicdan yok mu? Sanmayın ki İsrail, Gazze’de duracak. Bu azgın terör devleti, vaad edilmiş topraklar diyerek Anadolu’ya da göz dikecek. Hamas, Anadolu’nun ileri hat savunmasıdır. Siz bu kadar kör müsünüz? Ben Hamas’ı Kuva-i Milliye’ye benzetince rahatsız oluyorlar”

İLGİLİ HABERLER

O belediye lise mezunu personel alacak! Başvuru 2 dakikanızı alacak

Çayınıza sakın bunu yapmayın! Yaptığınız anda çayınız zehire dönüşüyor

Klozete bundan başka ürüne gerek yok! Tesisatçılar yeni gelip takmış gibi olacak

Damarları pırıl pırıl yapan formül! Bedeni komple kökünden yeniliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
5
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
6
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
7
İstanbul'un tüm ilçelerine duyuruldu! Tedbir almadan dışarı çıkan ah vah edecek

Klozete bundan başka ürüne gerek yok! Tesisatçılar yeni gelip takmış gibi olacak

Migros'ta kurbanlık inovasyonu başladı! 10,950 TL'ye dini vecibenizi yerine getireceksiniz

Demet Akbağ’ın açıklaması ortalığı sarstı! Meğer yıllardır içinde kalmış

16 Mayıs'ta Yıldızların Söyledikleri: Burçların Günlük Rehberi

Çayınıza sakın bunu yapmayın! Yaptığınız anda çayınız zehire dönüşüyor

2. El otomobil piyasası çöküşe! Bedavaya araba satılıyor

Damarları pırıl pırıl yapan formül! Bedeni komple kökünden yeniliyor

O belediye lise mezunu personel alacak! Başvuru 2 dakikanızı alacak

Asgari ücretle çalışan hemen başvursun! Araç sahibi olacak

En düşük emekli maaşı alana çift maaş müjdesi! Toplam 20.000 TL alacaksınız

Eski havlular bu yöntemle yepyeni oluyor! Zücaciyecide yeni niyetine satabilirsiniz

Bankacılıkta yeni dönem: İş Bankası’ndan çalışanlara özel promosyon paketi: 28.000 TL'ye ulaşıyor