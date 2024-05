Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuştu: “Yorulan varsa dinlenmeye alacağız”

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yaptığı toplantı sonrasında, bugün grup toplantısında bazı açıklamalarda bulundu. Erdoğan, kadrolarda değişim yapılabileceğine işaret ederek, “hatası olan ve yorulanları dinlenmeye alacağız” dedi.

Yeni anayasa ile ilgili olarak da konuşan Erdoğan, “Meclis Başkanımızın çalışmalarına destek vermemiz gerekiyor. Ne aceleye getirerek ne de işi fazla uzatarak, somut adımların atılması gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın grup toplantısındaki konuşmasında öne çıkan başlıklar ise şu şekilde:

“Yeni arkadaşlarımızla yola devam edeceğiz”

“AK Parti, istişareye önem vermektedir ve her adımı istişare ile atmaktadır. Partimizde her zaman ortak akılla hareket ettik. Bunu daha da güçlendirerek devam edeceğiz. Önümüzdeki haftalarda istişare toplantılarımızı yapacağız. Bu toplantılarla yol haritamızı şekillendireceğiz. Yorulan arkadaşlarımızı, hatası kusuru olanları dinlenmeye alacağız. Yeni, heyecanlı ve dinamik arkadaşlarımızla yola devam edeceğiz. Kurulduğumuz günden beri yenilenerek, tazelenerek geliyoruz.”

“Çok uzatmadan somut adımlar atılmalı”

Erdoğan, yeni anayasayla ilgili olarak ise “Yeni ve sivil anayasa konusunda, Meclis Başkanımıza destek vermemiz gerekiyor. Cumhuriyetin ilk asrını darbe anayasasıyla karşılamış olmanın utanıcını yaşıyoruz. Sivil anayasa, geçici tartışmalara kurban edilemez. Aceleye getirmeden ama çok da uzatmadan somut adımları atmakta fayda var.

Seçim değerlendirmesi

“31 Mart, bir güven oylaması değildir. Seçmenin ülkenin iradesine yönelik tercihlerinde bir kırılma ya da değişiklik olmamıştır. Millet, 31 Mart’ta tercihini farklı kullandı. Bu ikisini birbirinden ayırmak gerekir. Bu da bize bir mesajdır ve bu mesajı duymazdan gelmeyeceğiz. Ancak, 31 Mart seçimleri ile seçmenin AK Parti’den ve Cumhur İttifakı’ndan vazgeçtiğini sananlar fena şekilde yanılırlar. Önümüzde kesintisiz bir 4 yıl var. Eğer aramızda mesajı yorumlayanlar varsa ve bununla birlikte tembelliğe düşecekse yolları ayırırız. Biz yarın seçim olacakmış gibi çalışmaya devam ederiz. Bizim tembelliğe, rehavete, isteksizliğe tahammülümüz yok”

Siyasette yumuşama dönemi

“CHP lideri Özel ile verimli bir görüşme gerçekleştirmiştik. Türkiye’nin siyasi açından yumuşamaya ihtiyacı var. Biz zaten her konuda üstümüze düşeni her zaman yapmaktayız. Kamplaşma ve kutuplaşmada biz taraf olmayız. 85 milyonun tümünü kucakladık. Haksızlık ve adaletsizlik karşısında öfkelendik ama milletimizi her zaman kucakladık. Önümüzdeki 4 yılın gerginlikle değil, hoşgörü ile geçmesini umut ediyoruz”

Üstü kapalı mesaj

“Bürokratik vesayete izin vermeyeceğiz. FETÖ’ye diyet borcu ödemek için Yenikapı ruhunu baltalayanları görmekteyiz. Kuklacıları, kuklayı oynatanı ve oyunu kimin yazdığını biz çok iyi biliyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz o tuzağa düşmeyiz. Partinin kapıları, ilkeleri bizimle uyuşanlara açık. Biz sadece devletimiz için kin tutarız. Siyasette yumuşamayı kara kışa çevirmek isteyenler, Cumhur İttifakı’nda gedik oluşturmaya çalışanlar olduğunu biliyoruz. Bu tarz girişimlerle daha önce de karşılaşmıştık. Hamdolsun, bunlardan güçlenerek çıktık. Fitne ve nifak odaklarına göz açtırmayız. Yolumuza daha da güçlenerek devam edeceğiz”

“Hamas, Anadolu’nun ileri hat savunmasıdır”

“Hamas’a destek veriyoruz diye hem içerde hem de dışarda bizi eleştiriyorlar. Siz de vicdan yok mu? Sanmayın ki İsrail, Gazze’de duracak. Bu azgın terör devleti, vaad edilmiş topraklar diyerek Anadolu’ya da göz dikecek. Hamas, Anadolu’nun ileri hat savunmasıdır. Siz bu kadar kör müsünüz? Ben Hamas’ı Kuva-i Milliye’ye benzetince rahatsız oluyorlar”