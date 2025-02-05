Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Kongresi'nde Güçlü Mesajlar Verdi

Erdoğan, Kadın Kolları Kongresi'nde Konuştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 7. Olağan Kadın Kolları Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede, Erdoğan, "Emektarlarımızın deneyimini, gençlerimizin dinamizmi ile harmanlayarak yeni yüzlerle kadrolarımızı güçlendirerek kongre sürecimizi yönetiyoruz." dedi.

Partisinin zorlu fakat onurlu yolculuğuna da değinen Erdoğan, "AK Parti'nin kurulduğu günden beri her bir adımını millete hizmet aşkı ile katettik. Türkiye'nin 7 bölgesine, 81 vilayetine hizmetleriyle ulaşmanın gayreti içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Kongrelerde Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Erdoğan, kongrelerinin bir bayrak yarışı anlayışıyla gerçekleştirildiğini belirterek, "Muhalefet tasfiye aracı olarak kurultaylarını kullanırken, biz ise yenileniyor ve kardeşliğimizi perçinliyoruz. Bizim kongrelerimizde yumruklar değil, yürekler konuşuyor." dedi. Kongrede sadece teşkilat mensuplarının değil, gönüllerin buluştuğunu ve kalplerin kucaklaştığını da vurguladı.

Yeni Başkan Tuğba Işık Ercan'a Güven

Geçtiğimiz hafta yapılan AK Parti Gençlik Kolları kongresinde nöbet değişimine gidildiğini anımsatan Erdoğan, Kadın Kolları Başkanlığına getirilen İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan'a da destek verdi. Ayşe Keşir'e teşekkür eden Erdoğan, "Tuğba Hanım'ın teslim aldığı bayrağı daha yukarılara taşıyacağına inancım tam." şeklinde konuştu.

Uzun Soluklu Mücadele Vurgusu

"Bizim mücadelemiz şahsi ikbal değil, ülkeye ve millete hizmettir." diyen Erdoğan, partinin her kademesinin uzun bir maratonun koşucusu olduğunu belirtti. "Hakk'ın rızası ve halkın duasıyla bu uzun yolculukta durmadan koşacağız." diye ekledi.

Erdoğan, kongre boyunca ortaya çıkan olumsuzluklara karşı partinin güçlü duruşunu koruyacağını da vurgulayarak, "Bu tür marazları bünyemize sirayet ettirmeyeceğiz." dedi.