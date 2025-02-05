DOLAR
35,92 0,02%
EURO
37,45 -0,29%
ALTIN
3.305,45 -0,66%
BITCOIN
3.537.575,14 0,33%

Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Kongresi'nde Güçlü Mesajlar Verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları'nın 7. Olağan Kongresi'nde, güçlü bir birlik ve yenilenme vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 16:11
Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Kongresi'nde Güçlü Mesajlar Verdi

Erdoğan, Kadın Kolları Kongresi'nde Konuştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 7. Olağan Kadın Kolları Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede, Erdoğan, "Emektarlarımızın deneyimini, gençlerimizin dinamizmi ile harmanlayarak yeni yüzlerle kadrolarımızı güçlendirerek kongre sürecimizi yönetiyoruz." dedi.

Partisinin zorlu fakat onurlu yolculuğuna da değinen Erdoğan, "AK Parti'nin kurulduğu günden beri her bir adımını millete hizmet aşkı ile katettik. Türkiye'nin 7 bölgesine, 81 vilayetine hizmetleriyle ulaşmanın gayreti içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Kongrelerde Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Erdoğan, kongrelerinin bir bayrak yarışı anlayışıyla gerçekleştirildiğini belirterek, "Muhalefet tasfiye aracı olarak kurultaylarını kullanırken, biz ise yenileniyor ve kardeşliğimizi perçinliyoruz. Bizim kongrelerimizde yumruklar değil, yürekler konuşuyor." dedi. Kongrede sadece teşkilat mensuplarının değil, gönüllerin buluştuğunu ve kalplerin kucaklaştığını da vurguladı.

Yeni Başkan Tuğba Işık Ercan'a Güven

Geçtiğimiz hafta yapılan AK Parti Gençlik Kolları kongresinde nöbet değişimine gidildiğini anımsatan Erdoğan, Kadın Kolları Başkanlığına getirilen İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan'a da destek verdi. Ayşe Keşir'e teşekkür eden Erdoğan, "Tuğba Hanım'ın teslim aldığı bayrağı daha yukarılara taşıyacağına inancım tam." şeklinde konuştu.

Uzun Soluklu Mücadele Vurgusu

"Bizim mücadelemiz şahsi ikbal değil, ülkeye ve millete hizmettir." diyen Erdoğan, partinin her kademesinin uzun bir maratonun koşucusu olduğunu belirtti. "Hakk'ın rızası ve halkın duasıyla bu uzun yolculukta durmadan koşacağız." diye ekledi.

Erdoğan, kongre boyunca ortaya çıkan olumsuzluklara karşı partinin güçlü duruşunu koruyacağını da vurgulayarak, "Bu tür marazları bünyemize sirayet ettirmeyeceğiz." dedi.

İLGİLİ HABERLER

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Dolandırıcılık Şokunu Yaşatan 'Polis' Şüphelisi Yakalandı
2
Kocaeli'de Hızır 41-Afet Mutfağı Hayata Geçti
3
Özbekistan ve Malezya, Yenilikçi Gelişim Dönemine Geçiyor
4
Erbakan'dan Trump'ın Gazze Planına Sert Tepki: Amerikan Üsleri Kapatılmalı
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadın Kolları Kongresi'nde Kadınların Güçlendirilmesi Üzerine Vurgu Yaptı
6
Antalya'da Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 32 Yaralı
7
Kahramanmaraş Depremlerinde Hayatını Kaybedenler '04.17' Panosunda Yaşatılıyor

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı