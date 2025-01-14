Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Milletvekilleriyle Kahvaltıda Buluştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle özel bir kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi. Toplantı, AK Parti Konferans Salonu'nda basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Toplantının Detayları

Yaklaşık 2,5 saat süren bu önemli buluşmanın içeriği hakkında detaylı bilgi verilmedi. Ancak, Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya gelerek, siyasi gündemi değerlendirmesi ve parti içindeki birlikteliği pekiştirmesi bekleniyor.