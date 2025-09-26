Erdoğan: Akdeniz'te payımızı alırız, Kıbrıs politikamız net

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu ve Washington temaslarının ardından Türkiye'ye dönüş uçuşunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, New York ve Washington'daki görüşmelere dair değerlendirmelerini paylaştı.

Suriye: Bölgede saldırganlık ve meşruiyet vurgusu

Erdoğan, Ahmed Şara ile Türkevi'nde görüştüğünü, Şara'nın konuşmasını birebir dinleme fırsatı bulamadığını ancak bilgi aldığını söyledi. Erdoğan, "İsrail saldırganlığının, Filistin ile sınırlı kalmayacağını, bölgemizde de yansımaları olacağını daha önce söylemiştim. İsrail'in İran, Lübnan, Yemen ve Suriye'de pervasız saldırılarına şahit olduk." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Suriye'ye yönelik fiili saldırılarının bölgedeki barış ve istikrar çabalarını baltaladığını belirten Erdoğan, Şara ile New York'ta son durumu ele aldıklarını aktardı. Erdoğan, "Bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna katılmaları Suriye hükümetinin uluslararası meşruiyeti için çok çok önemliydi." değerlendirmesini yaptı ve Suriye ekonomisi ile altyapısının yeniden ayağa kalkmasının önemine dikkat çekti.

Erdoğan, yaptırımların kaldırılmasının önemine vurgu yaparak, "Suriye ile her alanda işbirliği projeleri geliştiriyoruz, her zaman Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne önem veriyoruz." dedi. Ayrıca, "Terör örgütlerinin Suriye'nin geleceğinde yeri yoktur, olamaz." ifadesini kullandı ve uluslararası toplumun bölgedeki terör örgütlerini cesaretlendirici faaliyetlerden kaçınması gerektiğini belirtti.

Akdeniz, Mısır ve Libya: İşbirliği ve güç dengesi

Erdoğan, Libya'da Türkiye'nin arabuluculuğuyla sağlanan barışın hem Libya hem bölge için umut kaynağı olduğunu söyledi. Mısır ile ilişkilerin güçlendiğini, 13 yıl aradan sonra Deniz Kuvvetlerinin Akdeniz'de ortak tatbikat yaptığını belirterek bunun Türkiye'nin bölgesel barış ve güvenlikteki rolünün somut göstergesi olduğunu ifade etti.

"Akdeniz'deki kaynaklar konusunda yaklaşımımız nettir. Biz bu kaynaklardan payımıza düşeni alır, kazan kazan ilkesiyle de komşularımızla birlikte iş yaparız." diyen Erdoğan, Türkiye'nin bu kararlı duruşunun bölgede hesapların yeniden yapılmasına neden olduğunu ve "Türkiye artık masada söz sahibi, karar alıcı ve yön verici bir güçtedir." değerlendirmesini paylaştı.

Uçak gemisi inşasına ilişkin olarak Erdoğan, sorumluluğun Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Gülerde olduğunu belirtti. Zaman konusunda kesin bir tarih vermenin abartılı olacağını söyleyerek, "Herhalde 1-2 yıl içerisinde inşallah gemimizi bitireceğiz." ifadesini kullandı. Ayrıca KIZILELMA insansız savaş uçağına dair projeler gündemde olduğunu hatırlattı.

Kıbrıs: Politika değişmeyecek

19 Ekim'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılacak seçimlere ilişkin soruya Erdoğan, "Kıbrıs konusunda zihnimiz de politikamız da net." yanıtını verdi. Erdoğan, Kıbrıs Türklerini asla yalnız bırakmayacaklarını vurgulayarak, "Federasyon defteri bizim için artık kapanmıştır. Kimse kelime oyunlarıyla bizi yeniden federasyon tartışmalarına çekemez. Kıbrıs Türkü Ada'da azınlık olmayı asla kabul etmeyecektir. Tek gerçekçi çözüm Ada'da iki ayrı devletin varlığının kabulüdür." dedi.

Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki hitapta bu duruşu açıkça ortaya koyduklarını, tavırlarının değişmeyeceğini belirtti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seçimlerinin hayırlara vesile olmasını diledi.

İç cephe ve ulusal güçlenme

Erdoğan, 30 Ağustos 2024'te yaptığı "iç cephe" çağrısına ilişkin değerlendirmede, bu ifadenin kararlı bir duruşun yansıması olduğunu söyledi. İç cephe vurgusuyla Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde güçlenmesinin önemine dikkat çeken Erdoğan, başlatılan "Terörsüz Türkiye" girişimini bu sürecin bir parçası olarak değerlendirdi.

Milleti bölen ve ayrıştıran girişimlerin ülkeyi içeriden zayıflatmaya hizmet ettiğini belirten Erdoğan, "Biz buna asla izin vermeyeceğiz. Bizim iç cephemiz güçlü olursa dışarıda kimse bize diz çöktüremez, bize dayatmalar yapamaz." dedi. Ayrıca savunma sanayi, teknoloji, ekonomi başta olmak üzere tüm alanlarda atılımların sürdüğünü ve hedeflerinin tam bağımsız, müreffeh bir Türkiye bırakmak olduğunu vurguladı.

(Bitti)