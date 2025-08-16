Erdoğan: Alaska'daki Trump-Putin Görüşmesi Savaşa Yeni İvme Kazandırdı
Alaska görüşmelerinin barış çabalarına etkisi vurgulandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirmesinde, uluslararası diplomasi süreçlerine dair görüşlerini paylaştı.
"(Trump-Putin görüşmesi) Alaska'da gerçekleştirilen görüşmeler Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışlarına yeni bir ivme kazandırmıştır"
Erdoğan'ın sözleri, Alaska'daki temasların Rusya-Ukrayna çatışmasının sonlandırılmasına yönelik çabalara olumlu bir etki sağlayabileceği değerlendirmesini ortaya koydu.