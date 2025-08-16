DOLAR
Erdoğan: Alaska'daki Trump-Putin Görüşmesi Savaşa Yeni İvme Kazandırdı

Erdoğan, Alaska'da gerçekleşen Trump-Putin görüşmelerinin Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışlarına yeni bir ivme kazandırdığını belirtti.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 18:26
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 18:26
Alaska görüşmelerinin barış çabalarına etkisi vurgulandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirmesinde, uluslararası diplomasi süreçlerine dair görüşlerini paylaştı.

"(Trump-Putin görüşmesi) Alaska'da gerçekleştirilen görüşmeler Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışlarına yeni bir ivme kazandırmıştır"

Erdoğan'ın sözleri, Alaska'daki temasların Rusya-Ukrayna çatışmasının sonlandırılmasına yönelik çabalara olumlu bir etki sağlayabileceği değerlendirmesini ortaya koydu.

