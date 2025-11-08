Erdoğan, Aliyev ve Muhammed Şahbaz Şerif Bakü'de Görüştü

8 Kasım Zafer Günü törenleri kapsamında temaslar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

Erdoğan, Azerbaycan’ın 8 Kasım Zafer Günü törenleri kapsamında bulunduğu Bakü’de temaslarda bulundu. Görüşme, askeri geçit töreninin ardından gerçekleştirildi.

Toplantıda ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Asım Munir de hazır bulundu.

