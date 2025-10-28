Erdoğan: Altay Tanklarıyla Tam Bağımsız Savunma Sanayii Hedefine Kararlı Adımlar

Erdoğan'dan Altay Tankları Teslimatı ve Tam Bağımsızlık Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramankazan'da düzenlenen BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni'nde yaptığı konuşmada, savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye hedefine yönelik kararlılığı bir kez daha dile getirdi.

Törene katılanlar ve teşekkür

Erdoğan, törene katılanlar arasında bulunan Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali Al Sani başta olmak üzere tüm misafirlere teşekkür etti.

Deprem mesajı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün gece meydana gelen depremle ilgili olarak Erdoğan, "6,1 büyüklüğündeki depremde Allah'a hamdolsun can kaybı yaşanmadı. İkincil sebeplerle yaralanan 26 vatandaşımız ise gerekli tıbbi müdahalelerin ardından taburcu edildi." ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı ve ekiplerinin bölgeye hızla intikal ettiğini belirtti ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Milli savunma sanayii ve şehitlere saygı

Erdoğan, Türk savunma sanayiindeki gelişmenin ve yerli üretime duyulan güvenin bugün yapılan açılışla bir kez daha görüldüğünü söyledi. Sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Savunma sanayimizin gelişmesi, güçlenmesi, tam bağımsızlık hedefine ulaşması için canla başla çalışan herkese, sektördeki tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum." Ayrıca 23 Ekim'de TUSAŞ tesislerine yönelik saldırıda şehit olanları rahmetle andı.

Tesisin kapasitesi ve hedefler

Erdoğan, yeni tesisin teknik ve üretim kapasitesine ilişkin şu bilgileri verdi: 840 bin metrekarelik alana yayılan tesiste 1500'ü aşkın nitelikli personelin görev yapacağı; robotik kaynak sistemlerinden ileri sensör teknolojilerine, simülasyon altyapısından veri analitiğine kadar geniş bir teknoloji üssünün savunma ekosistemine entegre edileceği belirtildi. Seri üretim hattının 63 bin metrekare kapalı alana sahip olduğu ve her ay 8 adet Altay tankı ile 10 adet Altuğ üretileceği açıklandı.

Erdoğan, Altay tanklarında da hedefin özellikle kritik malzemelerde bağımsızlık olduğunu vurgulayarak, "Ambargolara rağmen nasıl bugünkü aşamaya geldiysek inşallah bundan sonraki süreci de başarıyla yürüteceğiz." dedi. Ayrıca, engellerin yol açtığı gecikmelere rağmen hedeflere ulaşılacağının altını çizdi: "Hedeflerimize giden yolda önümüze çıkan ve çıkarılan engeller bizi sadece yavaşlatır, belki biraz geciktirir ama menzile varmamıza asla mani olamaz."

Son gelişmeler ve stratejik değerlendirme

Erdoğan, savunma sanayiine ilişkin son dönemde gerçekleştirilen atılımlara de değindi: 47 araçtan oluşan Çelik Kubbe sisteminin kahraman orduya kazandırıldığını, ASELSAN'da 14 üretim tesisinin açıldığını ve 1,5 milyar dolar yatırım değerine sahip Oğulbey Teknoloji Üssü'nün temelinin atıldığını söyledi.

Küresel konjonktüre ilişkin değerlendirmesinde ise Erdoğan, askeri, siyasi ve ekonomik rekabetin yeni boyutlar kazandığını belirterek "Yeni bir jeopolitik denklem kurulmakta." ifadesini kullandı ve uluslararası sistemdeki dönüşümlere dikkat çekti.

(Sürecek)

