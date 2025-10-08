Erdoğan: Ana Muhalefetin Reform Desteği Belediyelerdeki İtibar Kaybına Kefaret Olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana muhalefetin reform çabalarını desteklemesinin belediyelerdeki itibar kaybına bir nevi kefaret olacağını söyledi.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 13:16
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 13:16
Erdoğan: Ana Muhalefetin Reform Desteği Belediyelerdeki İtibar Kaybına Kefaret Olur

Erdoğan: Ana Muhalefetin Reform Desteği Belediyelerdeki İtibar Kaybına Kefaret Olur

Cumhurbaşkanı'ndan muhalefete tepki ve çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediyelerdeki itibar kaybının müsebbibi olan ana muhalefetin reform çabalarımızı desteklemesi bir nevi günahlarına kefaret olacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada ana muhalefeti doğrudan hedef alırken, reform çabalarının önemine vurgu yaptı.

Açıklamada belediyelerdeki itibar kaybı eleştirilirken, muhalefetin reformlara destek vermesinin bu durumu telafi edebileceği ifade edildi.

Siyasi tartışmaların odağındaki bu sözler, muhalefetin vereceği yanıtla birlikte gündemi şekillendirmeye devam edecek.

İLGİLİ HABERLER

Devlet Destekli 48 Ay Yapılandırma İçin Son 2 Gün — Başvuru 10 Ekim

Akaryakıtta Çifte İndirim: Benzin -1,30 TL, Motorin -1,38 TL (8 Ekim 2025)

2025 Borç Kapatma Kredisi TBMM'den Geçti: Borçlar 60 Ayda Yapılandırılacak

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan: Ana Muhalefetin Reformlara Destek Vermesi 'Günahlarına Kefaret' Olur
2
Gunma'da Markete Giren Ayı 2 Kişiyi Yaraladı
3
YSK Başkanı Ahmet Yener Minsk'te Türk Dili ve Kültürü Merkezi'ni Ziyaret Etti
4
Habib-i Neccar Camisi Hatay'da Restorasyonunu Tamamladı — Aralıkta İbadete Açılıyor
5
Özgür Özel'den 'Vicdan' Gemisine Saldırıya Kınama: İsrail ve Trump Eleştirisi
6
Erdoğan'dan CHP, Milli İrade ve Gazi Meclis'e Net Uyarı

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında

Promosyon Yarışı Zirvede: Çukurova'dan 96.050 TL Rekor Ödeme

Devlet Destekli 48 Ay Yapılandırma İçin Son 2 Gün — Başvuru 10 Ekim

Sancaktepe’den Üniversitelilere 18.000 TL Destek — Başvurular 8 Ekim’de

Emekli Promosyonunda Yeni Zirve: 32.000 TL, Ocakta 36.000 TL Mümkün mü?

Kral Kaybederse'de Şok Ayrılık: Seda Altaylı Turgutlu Projeden Ayrıldı

Akaryakıtta Çifte İndirim: Benzin -1,30 TL, Motorin -1,38 TL (8 Ekim 2025)

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2025 İşçi Alımı: Başvuru Şartları ve Nasıl Yapılır?

2026 Bedelli Askerlik Ücreti Şoku: 300 Bin TL Sınırı Aşıldı, Yeni Rakam 319.186 TL

2025 Borç Kapatma Kredisi TBMM'den Geçti: Borçlar 60 Ayda Yapılandırılacak