Erdoğan: Ana Muhalefetin Reform Desteği Belediyelerdeki İtibar Kaybına Kefaret Olur
Cumhurbaşkanı'ndan muhalefete tepki ve çağrı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediyelerdeki itibar kaybının müsebbibi olan ana muhalefetin reform çabalarımızı desteklemesi bir nevi günahlarına kefaret olacaktır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada ana muhalefeti doğrudan hedef alırken, reform çabalarının önemine vurgu yaptı.
Açıklamada belediyelerdeki itibar kaybı eleştirilirken, muhalefetin reformlara destek vermesinin bu durumu telafi edebileceği ifade edildi.
Siyasi tartışmaların odağındaki bu sözler, muhalefetin vereceği yanıtla birlikte gündemi şekillendirmeye devam edecek.