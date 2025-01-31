Erdoğan, Antalya'da AK Parti Kongresi'nde Turizm ve Güvenlik Mesajları Verdi

Erdoğan'dan Turizm ve Güvenlik Vurgusu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Antalya 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Boludaki Kartalkaya'da meydana gelen ve 78 can kaybına neden olan facianın ardından gerekli önlemlerin alınacağını belirtti.

Trajedi ve Gerekli Önlemler

Erdoğan, "Bu facianın bir daha yaşanmaması adına gereken her türlü adımın atılmasını sağlayacağız. Eğer mevzuatla ilgili bir problem varsa, Gazi Meclis'imizin desteğiyle çözüme kavuşturacağız." dedi. Ayrıca, merkezi idare ve yerel yönetimlerle işbirliği içinde tüm tedbirlerin alınarak eksikliklerin giderileceğini vurguladı.

2024 Turizm Hedefleri

Bu sabah TÜİK tarafından açıklanan 2024 yılı turizm rakamlarına değinen Erdoğan, "2024 yılında turist sayımız 62,3 milyon kişi, turizm gelirlerimiz ise 61,1 milyar dolar oldu," şeklinde verdiği bilgilerle Türkiye'nin turizm potansiyelini gözler önüne serdi.

Ekonomik İstikrar ve Hedefler

Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın altyapısını inşa ettiklerini belirterek, "Artık kaçıracak tek bir fırsatımız yok," diye ekledi. Ekonomi alanında atılan adımlara ve enflasyonla mücadeleye de özel bir önem verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

CHP ve Siyasi Eleştiriler

CHP'nin politikalarına değinen Erdoğan, muhalefeti sert bir dille eleştirerek, "Siyasi rekabeti, siyasi husumete dönüştürme alışkanlıklarını bir türlü terk etmiyorlar," dedi. Cumhurbaşkanı, CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarını alaycı bir dille eleştirerek, eleştirilerine hız kesmeden devam etti.

Sonuç ve İlerleyen Günler

Erdoğan, Bolu'daki yangında hayatını kaybedenler için dua ederek, ailelerine başsağlığı diledi. Bolu faciasının bir daha yaşanması için herkesin sorumluluk alması gerektiğini belirterek, bu trajedinin son olmasını sağlamak için hep birlikte hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Antalya 8. Olağan İl Kongresi’ne katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Antalya 8. Olağan İl Kongresi’ne katılarak konuşma yaptı.