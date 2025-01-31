Erdoğan, Antalya'da Gelecek Hedeflerini Belirtti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da Siyasi Vizyonunu Paylaştı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Antalya 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Geçen seçim dünde kaldı. Artık bize düşen bugün için yeni sözler söylemek, gelecekteki zaferlerimiz için şimdiden hazırlanmaktır" ifadelerini kullandı.

Antalya Spor Salonu'nda gerçekleşen kongrede, Erdoğan, Antalya'nın güzelliklerine vurgu yaparak, şehri "rüya, deva ve şifa" olarak tanımladı. Şairlere ilham veren Antalya'yı, "Sahillerin meltemlerle konuşur/Alem seni görmek için yarışır/Sen cennetten bir rüyasın Antalya" dizeleriyle selamladı.

Birlik ve Beraberlik Mesajları

Erdoğan, Antalya'nın yüzyıllar boyunca bu coğrafyayı vatan yapan Yörük ve Türkmen obalarına selam gönderdi. Aynı zamanda, AK Parti'nin başarısı için emek verenleri minnetle andı ve gelecek döneme dair umutlarını paylaştı. "AK Parti Antalya İl Kongremizin şehrimize, davamıza, milletimize hayırlı uğurlu olmasını Rabbimden niyaz ediyorum" dedi.

Türkiye Yüzyılı'nda Antalya'nın parlayacağına inanan Erdoğan, şunları söyledi: "Siyaset uzun soluklu bir mücadelenin adıdır. Bir felsefeci 'Hiç yenilmemiş insan hiç savaşmamış olandır.' diyor. Dolayısıyla geçen seçim dünde kaldı. Artık bize düşen bugün için yeni sözler söylemek, gelecekteki zaferlerimiz için şimdiden hazırlanmaktır."

Gelecek Seçimlere Hazırlık

2028 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri ile 2029 Mahalli İdareler seçimlerine dikkat çeken Erdoğan, "Zaman su gibi akıp gidiyor, önümüzde 3 yıllık bir zaman dilimi var. Bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Bizim boşa geçirecek vaktimiz yok" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, muhalefetin sanal tartışmalarına yer olmadığını, iş ve hizmet üretmeye odaklanmaları gerektiğini vurguladı: "Bizim laf ve polemik yerine iş ve hizmet üretmemiz gerekiyor."

(Sürecek)