Erdoğan: Asrın Felaketi İçin 75 Milyar Dolar Harcandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin ardından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında önemli bilgiler paylaştı. Erdoğan, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen bu depremler sonrası, yaraları sarma adına son 2 yılda yaklaşık 75 milyar dolarlık kaynak kullandıklarını açıkladı.

Bu açıklama, depremzedelere ve bölgelerin yeniden inşasına yönelik yapılan yatırımların boyutunu gözler önüne seriyor. Cumhurbaşkanının ifadeleri, aynı zamanda Türkiye'nin afet sonrası rehabilitasyon sürecinde attığı adımların önemine vurgu yapıyor.