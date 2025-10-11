Erdoğan Ayder Yaylası'nda İnceleme Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Ayder Yaylası'nda yenileme ve koruma çalışmalarını inceledi; Tenzile Erdoğan Termal Tesisleri'ni gezdi.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 14:55
Rize'nin Ayder Yaylası'nda yenileme ve koruma çalışmalarını havadan ve yerinde değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu.

Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesindeki konutundan ayrıldıktan sonra komşularına ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretin ardından helikopterle Ayder Yaylası'na gelen Cumhurbaşkanı, bölgede yürütülen yenileme ve koruma çalışmalarını bir süre havadan inceledi.

Daha sonra bir otelde yetkililerden bölgedeki çalışmalara ilişkin bilgi alan Erdoğan, TOKİ tarafından yenilenen Tenzile Erdoğan Termal Tesisleri'ni de gezdi.

Erdoğan'a ziyaretinde; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu eşlik etti.

