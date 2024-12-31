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Erdoğan, Bahçeli ve Özel ile Yılbaşı Kutlaması Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP ve CHP liderleri ile yılbaşı dolayısıyla telefonla görüştü.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 16:44
Erdoğan, Bahçeli ve Özel ile Yılbaşı Kutlaması Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl vesilesiyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonda bir araya geldi.

Görüşmelerde, liderler yeni yıl dileklerini ilettiler. Bu anlamlı telefon görüşmesi, siyasi uzlaşı ve dayanışma açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Erdoğan, Bahçeli ve Özel’in yeni yılını kutlayarak, her üç liderin de Türkiye’nin geleceği için el birliğiyle çalışması gerektiğini vurguladı.

Bu telefon görüşmeleri, yeni yılı karşılarken, Türk siyasetinde birlik ve beraberlik mesajının ön planda olduğu bir atmosferde gerçekleştirildi.

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