Erdoğan: Bahçeli’ye Yönelen Sözler Kabul Edilemez, Hata Düzeltilecek

TBMM’de AK Parti Grup Toplantısı’nda sert tepki

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’deki AK Parti Grup Toplantısı’nda, "Barzani Karargahı Sözcülüğü" adına yayımlanan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi hedef alan açıklamaya sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Sayın Devlet Bahçeli’yi hedef alan dünkü saygısız açıklamaları asla tasvip etmediğimizi, kabul edilemez bulduğumuzu burada ifade etmek isterim. Bu vahim hatadan dönülmeli" dedi.

Taziye ve ekonomik veriler

Konuşmasında vefat eden 26. ve 27. dönem Giresun Milletvekili Cemal Öztürk’ü andı: "Kardeşimiz emaneti sahibine teslim etti. Cemal kardeşimizi hep nezaketi, çalışkanlığı ve hayırla yad edeceğiz. Ailesine başsağlığı diliyorum."

Ekonomide üçüncü çeyrek verilerine dikkat çeken Erdoğan, 2025 yılının ilk 9 ayında Türkiye’yi ziyaret eden kişi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 artarak 49 milyon 993 bine ulaştığını, turizm gelirlerinde ilk üç çeyrekte 50 milyar dolar seviyesinin yakalandığını ve bunun üç çeyrek rekoru olduğunu söyledi.

Büyüme, enflasyon ve risk priminde iyileşme

Erdoğan, ekonominin 21 çeyrektir süregelen büyüme grafiğinin 2025 üçüncü çeyreğinde de devam ettiğini belirterek, "Bu oranla OECD ülkeleri arasında dördüncü, G20 ülkeleri arasında beşinci olduk" dedi. Üçüncü çeyrekte yıllık bazda büyümenin yüzde 3,7 olduğuna vurgu yaptı.

Risk primiyle ilgili olarak CDS’in 233 baz puana gerileyerek son 7 yılın en düşük seviyesine indiğini bildiren Erdoğan, kasım ayı enflasyonunun 0,87 geldiğini ve temel mal enflasyonunun yüzde 18’ler seviyesine indiğini aktardı. Hizmet enflasyonunda, deprem konutları ve sosyal konut projeleriyle kira enflasyonunda gerileme beklendiğini ifade etti.

Hedefler ve yeni ekonomik program

Türkiye’nin hedeflerinin net olduğuna değinen Erdoğan, öne çıkan hedefleri sıraladı: 2028’de 1,9 trilyon dolar ekonomik büyüklük, önümüzdeki 3 yılda mal ihracatını 375 milyar dolara çıkarma, 3 yıl içinde turizmde 100 milyar dolar gelir hedefi ve terör sorununu ortadan kaldırarak ekonomiyi güçlendirme. Erdoğan, KOBİ’lere yönelik desteği de duyurarak, istihdamını koruyan KOBİ’lere verilen aylık desteğin 2026’da 3 bin 500 liraya çıkarılacağını ve yeni programla 1 milyon 100 bin istihdamın korunacağını söyledi.

Dış politika, G20 ve Afrika ilişkileri

G20 Liderler Zirvesi temaslarına değinen Erdoğan, Türkiye’nin küresel sorunlara katkısını ve Afrika ile ilişkilerde kaydedilen ilerlemeyi vurguladı. Son 20 yılda Afrika’daki büyükelçilik sayısının 12’den 44’e, Afrika ülkelerinin Ankara’daki temsilciliklerinin 10’dan 38’e çıktığını, kıtayla ticaretin 5 milyar dolardan 37 milyar dolara yükseldiğini, hedefin 50 milyar dolar olduğunu söyledi. Ayrıca doğrudan yatırımların 10 milyar dolara ulaştığını ve Türk şirketlerinin kıtada üstlendiği projelerin 97 milyar dolar değerinde olduğunu aktardı.

İnsani yardım ve uluslararası zirveler

Türkiye’nin insani yardımlara vurgu yapan Erdoğan, Gazze ve Sudan’a yapılan yardımları, AFAD, Kızılay ve vakıfların çalışmalarını anlattı. 2026’nın önemli bir zirveler yılı olacağını belirterek, COP-31, NATO Zirvesi ve Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine ev sahipliği yapacaklarını ifade etti.

Savunma sanayiinde başarı: KIZILELMA

Savunma sanayii başarısı olarak KIZILELMA insansız savaş uçağına değinen Erdoğan, "KIZILELMA adını verdiğimiz insansız savaş uçağımız, MURAT isimli radarımızla tespit edilen bir savaş uçağını GÖKDOĞAN isimli füzemizle havadan havaya tam isabetle vurmayı başardı. Böylece KIZILELMA havadan havaya görüş ötesi hedefi vurabilen ilk insansız savaş uçağı oldu" dedi ve savunma sanayindeki kurumlara tebriklerini iletti.

CHP’ye sert eleştiriler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik eleştirilerde bulunan Erdoğan, Kızilelma testlerinin Sinop’ta yapıldığını hatırlatarak Özel’in eleştirilerine sert yanıt verdi. CHP’nin geçmişine ve iddialarına dair yoğun eleştirilerde bulunan Erdoğan, muhalefetin karamsarlık yaydığını ve toplumda kutuplaştırma çabası içinde olduğunu söyledi.

Terörsüz Türkiye hedefi ve Cumhur İttifakı

Erdoğan, AK Parti’nin kuruluşundan bu yana terörle mücadele ve çözüm odaklı yaklaşımını sürdürdüğünü, Cumhur İttifakı’nın amacının terörsüz bir Türkiye inşa etmek olduğunu belirtti. Komisyon çalışmalarına güven duyduğunu ve sorumluluk almaya devam edeceklerini ifade etti.

Barzani açıklamasına dair diplomatik adımlar

Erdoğan, Bahçeli’ye yönelik açıklama nedeniyle Dışişleri Bakanlığı ve parti sözcüsünün gerekli rahatsızlığı dile getirdiğini, diplomatik adımların atıldığını ve izahat istendiğini söyledi: "Gerek Parti Sözcümüz, gerekse Dışişleri Bakanlığımız konuya dair rahatsızlığımızı açıkça dile getirmiş, gerekli diplomatik adımlar atılmış, izahat yapılması istenmiştir. Bu vahim hatadan bir an önce dönülmeli ve düzeltilmelidir."

Birlik, umut ve gençlere çağrı

Konuşmasını milletçe birlik, özgüven ve geleceğe güven vurgusuyla sürdüren Erdoğan, gençlere seslenerek kutuplaştırmaya, dış odakların kışkırtmalarına itibar etmemelerini istedi. "86 milyon kardeş olursak, Allah’ın izniyle aşamayacağımız engel, erişemeyeceğimiz hedef yoktur" sözleriyle birlik çağrısı yaptı.

