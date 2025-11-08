Erdoğan Bakü'de: 8 Kasım Zafer Günü ve Karabağ Zaferi Törenine Katıldı

Yayın Tarihi: 08.11.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 12:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü kutlamalarına katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Ziyaretin ayrıntıları

Erdoğan, Karabağ Zaferi'nin 5. yıl dönümü kapsamında düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni'ne katılacak. Ziyaretinde; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Erdoğan'ın ziyaret programında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ikili, bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınacağı görüşmelerin yapılması bekleniyor.

İkinci Karabağ Savaşı

Azerbaycan ordusu, 27 Eylül 2020'de Dağlık Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılması için karşı saldırıya geçti. 44 gün süren ve 10 Kasım'da sona eren savaşta; 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köy Ermeni işgalinden kurtarıldı.

Savaş, Ermenistan'ın yenilgiyi kabul etmesinin ardından sona erdi. Ermenistan, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini boşaltacağını taahhüt eden anlaşmayı 10 Kasım tarihinde imzaladı.

