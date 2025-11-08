Erdoğan, Bakü'de Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü törenleri için bulunduğu Bakü'de Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif ile görüştü; Hakan Fidan, Yaşar Güler ve Asım Munir hazır bulundu.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 17:27
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 17:27
Erdoğan, Bakü'de Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Görüştü

Erdoğan ile Şahbaz Şerif Bakü'de Bir Araya Geldi

Zafer Günü törenleri kapsamında temaslar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü’de Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

Erdoğan, Azerbaycan’ın 8 Kasım Zafer Günü Töreni için bulunduğu Bakü’de temaslarına devam ediyor ve bu çerçevede Şahbaz Şerif ile görüşme gerçekleştirdi.

Toplantıda kimler hazır bulundu?

Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Asım Munir de hazır bulundu.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, BAKÜ'DE PAKİSTAN BAŞBAKANI MUHAMMED ŞAHBAZ ŞERİF İLE...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, BAKÜ'DE PAKİSTAN BAŞBAKANI MUHAMMED ŞAHBAZ ŞERİF İLE GÖRÜŞTÜ.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, BAKÜ'DE PAKİSTAN BAŞBAKANI MUHAMMED ŞAHBAZ ŞERİF İLE...

İLGİLİ HABERLER

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Varank: Türkiye’nin En Büyük Sorunu Sağlıklı Muhalefetin Olmayışı
2
Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Kayar 14. Yılda Salihli'de Dualarla Anıldı
3
Taşhan’da Kadın Eliyle Sanat: 517 Yıllık Yapıda Geleneksel Atölyeler Canlanıyor
4
Mudanya'da Cami Tuvaletinde Şüpheli Ölüm: Yaklaşık 30 Yaşında Erkek Ölü Bulundu
5
ÜNİPERSEN Başkanı İbrahim Güzel: Memur Hakları 21. Yüzyıla Yakışır Hale Getirilsin
6
Kocaeli Çayırova’da otomobil refüje çıktı: 1’i ağır 2 yaralı

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00