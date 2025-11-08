Erdoğan, Bakü'de Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Görüştü

Erdoğan ile Şahbaz Şerif Bakü'de Bir Araya Geldi

Zafer Günü törenleri kapsamında temaslar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü’de Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

Erdoğan, Azerbaycan’ın 8 Kasım Zafer Günü Töreni için bulunduğu Bakü’de temaslarına devam ediyor ve bu çerçevede Şahbaz Şerif ile görüşme gerçekleştirdi.

Toplantıda kimler hazır bulundu?

Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Asım Munir de hazır bulundu.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, BAKÜ'DE PAKİSTAN BAŞBAKANI MUHAMMED ŞAHBAZ ŞERİF İLE GÖRÜŞTÜ.