Erdoğan Balıkesir'de Konuştu: 'Baas Rejimi Düştü, Yasını Sadece Ana Muhalefet Tutuyor'

Erdoğan, Suriye'deki Gelişmeler Üzerine Sert Açıklamalar Yaptı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "61 yıllık zulmün, 13 yıllık iç savaşın ardından Baas rejimi düştü. Ama bakıyorsunuz yasını sadece Türkiye'de, ana muhalefet partisi tutuyor. Ellerinden gelse grup kürsüsünde zalim Esed'e mersiye yakacaklar," dedi.

İnsanlık Sınavını Başarıyla Geçtik

Erdoğan, Suriye'deki insani kriz ve Baas rejiminin sona ermesinin ardından Türkiye'de misafir ettikleri 3,6 milyon Suriyelinin yanı sıra sınır ötesinde güvenlik sağladıkları 4 milyon insanların olduğunu belirtti. "Bu yüzden pek çok vicdansız, insafsız, ahlaksız saldırıya uğradık. Ancak milletimiz sandıkta ırkçı, faşist nefrete geçit vermedi," şeklinde konuştu.

Şimdi Onların Vatanlarına Dönüş Yolu Açık

Erdoğan, Suriye halkının yönetimi ele almasıyla birlikte onların vatanlarına geri dönüşünün yolu açıldığını, ancak bu durumu olumsuz propaganda aracı olarak kullananların rahatsızlık duyduğunu ifade etti. "Çünkü ellerindeki istismar malzemesi gidecek. Ülkenin ve milletin geleceği için ortaya koyacak tek bir projeleri yok," dedi.

Türkiye'nin Anahtar Ülke Olma Gerçeği

Türkiye'nin bölgedeki sorunların çözümünde anahtar rol oynadığını vurgulayan Erdoğan, bu gerçeği bazı muhalefet kanadının kabul etmekte zorlandığını belirtti. "Biz bunların hepsini bir kenara bırakıp kendi işimize bakıyoruz. Milletimizin bizden istediğinin bu olduğuna inanıyoruz," diye ekledi.

Kongreler Değişim Sürecinin Parçası

Erdoğan, il kongrelerinin ardından gerçekleştirilecek büyük kongreye büyük önem verdiklerini, bunun Türkiye yüzyılı vizyonunun bir parçası olduğunu vurguladı. "Siyasette bile çıtayı yükselterek rekabet şartlarını zorlaştırdık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi buna en somut örnektir," ifadelerini kullandı.

(Sürecek)