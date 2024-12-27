Erdoğan, Balıkesir İl Kongresi'nde AK Parti'nin Başarılarını Vurguladı

Erdoğan, Balıkesir'de AK Parti'nin 22 Yıllık Hizmetlerini Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Cumhuriyetimizin 102 yıllık tarihinin son 22 yılında milletimize hizmet etme şerefi hamdolsun AK Parti'ye, karşımdaki bu kadroya nasip oldu,' dedi.

Ülkeye Eserler Kazandırdık

Erdoğan, bu dönemde ülkeye kazandırılan eserlerin ve yapılan hizmetlerin geçmişe göre çok daha büyük olduğunu vurgulayarak, 'Tarihe bıraktığımız izler, önceki 80 yılla mukayese edilemeyecek kadar büyüktür,' ifadesinde bulundu.

Ayrıştırıcı Siyasete Hayır

Parti politikalarına da değinen Erdoğan, asla acıları yarıştırmak ve ayrıştırmak olmadığını ifade etti. |'Bugüne kadar gayriahlaki bir yola tevessül etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz,' dedi.

Trafik Kazası ve Yıl Dönümü Anması

Balıkesir'de yaşanan bir trafik kazasına da atıfta bulunan Erdoğan, yaralanan çocuklar için acil şifalar diledi ve taburcu olan hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Erdoğan, AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal'ın geçirdiği kalp krizi sonucu vefatının birinci yıl dönümünde merhumu rahmetle yâd etti.

Geçmişten Gelen Zorluklar

Erdoğan, Cumhuriyetin 102. yılını kutlamaya hazırlanırken, geçmişte yaşanan siyasi istikrarsızlık, sosyal gerilim ve ekonomik krizlere dikkat çekti. 'Biz de benzer çelmelere, benzer oyunlara ve tehditlere maruz kaldık,' dedi.

AK Parti'nin Başarıları ve İleriye Dönük Hedefler

Önceki dönemlerden farklı olarak güçlü destekle tüm tehditlere karşı durduklarını vurgulayan Erdoğan, 'Hiçbir tuzağın, ihanetin, saldırının ve kumpasın netice vermediğini hep beraber yaşayarak gördük,' şeklinde konuştu.