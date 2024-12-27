DOLAR
35,22 -0,15%
EURO
36,77 0,02%
ALTIN
2.961,2 0,55%
BITCOIN
3.368.119,92 -0,05%

Erdoğan, Balıkesir İl Kongresi'nde AK Parti'nin Başarılarını Vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'deki kongrede, AK Parti'nin 22 yıllık hizmet dönemini ve yaşanan zorlukları değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 17:04
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 17:04
Erdoğan, Balıkesir İl Kongresi'nde AK Parti'nin Başarılarını Vurguladı

Erdoğan, Balıkesir'de AK Parti'nin 22 Yıllık Hizmetlerini Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Cumhuriyetimizin 102 yıllık tarihinin son 22 yılında milletimize hizmet etme şerefi hamdolsun AK Parti'ye, karşımdaki bu kadroya nasip oldu,' dedi.

Ülkeye Eserler Kazandırdık

Erdoğan, bu dönemde ülkeye kazandırılan eserlerin ve yapılan hizmetlerin geçmişe göre çok daha büyük olduğunu vurgulayarak, 'Tarihe bıraktığımız izler, önceki 80 yılla mukayese edilemeyecek kadar büyüktür,' ifadesinde bulundu.

Ayrıştırıcı Siyasete Hayır

Parti politikalarına da değinen Erdoğan, asla acıları yarıştırmak ve ayrıştırmak olmadığını ifade etti. |'Bugüne kadar gayriahlaki bir yola tevessül etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz,' dedi.

Trafik Kazası ve Yıl Dönümü Anması

Balıkesir'de yaşanan bir trafik kazasına da atıfta bulunan Erdoğan, yaralanan çocuklar için acil şifalar diledi ve taburcu olan hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Erdoğan, AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal'ın geçirdiği kalp krizi sonucu vefatının birinci yıl dönümünde merhumu rahmetle yâd etti.

Geçmişten Gelen Zorluklar

Erdoğan, Cumhuriyetin 102. yılını kutlamaya hazırlanırken, geçmişte yaşanan siyasi istikrarsızlık, sosyal gerilim ve ekonomik krizlere dikkat çekti. 'Biz de benzer çelmelere, benzer oyunlara ve tehditlere maruz kaldık,' dedi.

AK Parti'nin Başarıları ve İleriye Dönük Hedefler

Önceki dönemlerden farklı olarak güçlü destekle tüm tehditlere karşı durduklarını vurgulayan Erdoğan, 'Hiçbir tuzağın, ihanetin, saldırının ve kumpasın netice vermediğini hep beraber yaşayarak gördük,' şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türk Kızılay Elmadağ’da 'İbrahim Özdemir Sevgi Butiği' Açtı
2
Yemen'in Hudeyde Limanı ve Sana Havalimanı Yeniden Faaliyette
3
MKE'nin Yeni Nesil Keskin Nişancı Tüfeği: MKE-408 Tanıtıldı
4
Çorum Barosu Yeni Hizmet Binasının Temeli Atıldı
5
CHP'li Bağcıoğlu Hakkında Soruşturma Başlatıldı
6
Özgür Özel: "Suriye'nin İstikrarı İçin Avrupa Birliği ile İş Birliği Gerekiyor"
7
Erdoğan Balıkesir'de Konuştu: 'Baas Rejimi Düştü, Yasını Sadece Ana Muhalefet Tutuyor'

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi