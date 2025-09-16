Erdoğan, Bangkok'ta Gümüş Alan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda gümüş kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı kabul etti.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 18:52
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 18:52
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı kabul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kabul etti.

Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi ve basına kapalı yapıldı.

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti İzmir Milletvekili ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da yer aldı.

