Erdoğan, Bangkok'ta Gümüş Alan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı Kabul Etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı kabul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kabul etti.

Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi ve basına kapalı yapıldı.

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti İzmir Milletvekili ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da yer aldı.