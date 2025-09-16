Erdoğan: Batılıların Filistin’i Tanıması İsrail’i Köşeye Sıkıştırır

Erdoğan, Batılı ülkelerin Filistin'i devlet olarak tanımasının İsrail'i daha fazla köşeye sıkıştıracağını söyleyerek, bunu BM'de haykıracaklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 13:01
Erdoğan: Batılıların Filistin’i Tanıması İsrail’i Köşeye Sıkıştırır

Erdoğan: Batılıların Filistin’i Tanıması İsrail’i Köşeye Sıkıştırır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin meselesine ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Erdoğan, Batılı ülkelerin Filistin’i devlet olarak tanımasının bölgesel dengeler üzerinde etkili olacağını ifade etti.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Filistin’in Batılı ülkelerce devlet olarak tanınması, inanıyorum ki İsrail’i daha fazla köşeye sıkıştıracaktır. Bir kez daha BM zemininde bunu haykıracağız".

Erdoğan'ın bu açıklaması, Filistin'in uluslararası statüsü ve Birleşmiş Milletler çatısı altındaki tartışmalara dikkat çeken bir mesaj olarak değerlendirildi.

İLGİLİ HABERLER

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
UNICEF: Gazze Şeridi'nde 26 bin çocuk akut yetersiz beslenme tedavisine ihtiyaç duyuyor
2
Gazze'de can kaybı 64 bin 964'e yükseldi — Son 24 saatte 59 ölü
3
İzmir'de Serpil Erfındık cinayetinde iki kamu görevlisinin 7 ay 15'er günlük cezaları kesinleşti
4
Mersin'de anne 5 yaşındaki oğlunu bıçakla öldürdü
5
16 Ülkeden Ortak Çağrı: Küresel Sumud Filosu'nun Güvenliği Sağlanmalı
6
Özlem Zengin: AK Parti'nin Adana'da Türkiye Liderliği ve Gazze Vurgusu
7
Yozgat'ta Su Kuyusuna Düşen İnek İş Makinesiyle Kurtarıldı

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa