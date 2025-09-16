Erdoğan: Batılıların Filistin’i Tanıması İsrail’i Köşeye Sıkıştırır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin meselesine ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Erdoğan, Batılı ülkelerin Filistin’i devlet olarak tanımasının bölgesel dengeler üzerinde etkili olacağını ifade etti.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Filistin’in Batılı ülkelerce devlet olarak tanınması, inanıyorum ki İsrail’i daha fazla köşeye sıkıştıracaktır. Bir kez daha BM zemininde bunu haykıracağız".

Erdoğan'ın bu açıklaması, Filistin'in uluslararası statüsü ve Birleşmiş Milletler çatısı altındaki tartışmalara dikkat çeken bir mesaj olarak değerlendirildi.