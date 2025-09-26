Erdoğan: Beyaz Saray'da Sayın Trump Tarafından Gayet İyi Ağırlandık

Cumhurbaşkanı ziyaretin memnuniyetle tamamlandığını vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada izlenimlerini paylaştı.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Beyaz Saray'da Sayın Trump ve heyeti tarafından gayet iyi ağırlandık, memnun ayrılıyoruz. Atılan çamurlarla kirletilemeyecek kadar güzel bir ziyaretti"

Erdoğan, konuşmasında ziyaretin olumlu geçtiğini ve ayrılırken memnun olduklarını belirtti; sözlerinde ziyaretin itibarını zedelemeye yönelik iddialara karşı güçlü bir savunma yer aldı.