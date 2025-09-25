Erdoğan Beyaz Saray'da: Trump Resmi Törende Karşıladı
Resmi karşılama ve baş başa görüşme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle karşılandı.
Erdoğan, konakladığı Blair House'dan ayrılarak geldiği Beyaz Saray'ın bahçesinde, tören kıtası tarafından karşılandı.
Makam aracından inişinde Trump ile tokalaşarak gazetecileri selamlayan Erdoğan, ardından Trump ile birlikte içeri girdi.
Liderler, resmi temaslar kapsamında baş başa görüşmeler yapmak üzere Oval Ofis'e geçti.