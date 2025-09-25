Erdoğan Beyaz Saray'da: Trump Resmi Törende Karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'da resmi törenle karşılandı; liderler Oval Ofis'te baş başa görüştü.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 18:35
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 18:35
Erdoğan Beyaz Saray'da: Trump Resmi Törende Karşıladı

Erdoğan Beyaz Saray'da: Trump Resmi Törende Karşıladı

Resmi karşılama ve baş başa görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle karşılandı.

Erdoğan, konakladığı Blair House'dan ayrılarak geldiği Beyaz Saray'ın bahçesinde, tören kıtası tarafından karşılandı.

Makam aracından inişinde Trump ile tokalaşarak gazetecileri selamlayan Erdoğan, ardından Trump ile birlikte içeri girdi.

Liderler, resmi temaslar kapsamında baş başa görüşmeler yapmak üzere Oval Ofis'e geçti.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan: Heybeliada Okulu için hazırız — Bartholomeos ile görüşeceğim
2
Ünye'de 8 Katlı Binanın Çatısında Yangın Söndürüldü
3
Bahçelievler (Şirinevler) Tartışması Kanlı Bitti: R.H. Hayatını Kaybetti
4
Fuat Oktay Sancaktepe'de: Türkiye Yüzyılı Buluşmalarıyla Esnaf ve Vatandaşla Buluştu
5
Çankırı'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı — 3 Helikopter, 131 Personel Müdahalesi
6
Malezya Ordusu Gazze Barış Gücüne Katılmaya Hazır
7
Kağıthane'de Restoranda Silahla Yaralanan Avukat Murat K.

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim